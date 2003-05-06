Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов
Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов, в первую очередь – в энергетике. Об этом заявил президент Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.
В свою очередь, Александр Лукашенко призвал не тащить проблемы в новый год. Белорусский руководитель на встрече с Путиным неоднократно подчеркивал особые отношения между народами двух стран.
Наблюдатели обратили внимание на то, что на встрече с Лукашенко в составе российской делегации не было министра энергетики Александра Новака.
Первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов заявил о потере доверия к Белоруссии. Это министр связал с многочисленными нарушениями договоренностей со стороны Минска.
Антон Силуанов обвинил Белоруссию в нарушении таможенного режима, когда санкционные и подакцизные товары ввозят на территорию России вопреки всем обещаниям. В итоге российский рынок заполняют низкокачественные растворители, сигареты и прочие товары, подчеркнул вице-премьер российского правительства. Более того, Силуанов обратил внимание, что Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года. Соглашение предусматривало создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики. Однако проблемы в отношениях Москвы и Минска не ограничиваются перечисленными российским министром.
Нерешенным остается вопрос о ценах на газ и по компенсациям за налоговый маневр, которых добивается Белоруссия. По словам президента Александра Лукашенко, его страна потеряла почти 4,5 миллиарда долларов, а в дальнейшем прогнозируются новые убытки. В свою очередь в российском правительстве отмечают, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром никогда не было. Учитывая все экономические и политические сложности, перед визитом в Москву белорусский президент заявил, что больше не будет называть Россию «братским государством», поскольку не встречает ответной реакции. Александр Лукашенко заключил, что страны будут только партнерами.
В Кремле отношения России и Белоруссии называют «особыми союзническими».
Основной вопрос нынешней встречи глав России и Белоруссии – в чем смысл союзнических отношений и чего мы друг от друга хотим? – считает экономист Сергей Алексашенко.
Он считает, что Белоруссии в течение 20 лет разрешалось очень многое. В российско-белорусских отношениях первичны экономические вопросы, — считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Он напомнил, что Белоруссия примерно с 2008-го года не поддерживала Россию по многим политическим вопросам.
Александр Лукашенко в последнее время сделал ряд резких заявлений по поводу будущего независимости страны. Он в частности предупреждал, что Белоруссия может оказаться в составе другого государства, — напомнил политолог Кирилл Рогов.
По его мнению, взаимоотношения России и Белоруссии – это один из центральных сюжетов для всего постсоветского пространства.
Комментарии11
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arye_11 25 декабря 2018 | 18:11
Четвертьвековой "роман" России и Беларуси - это еще один пример старой пословицы:
"Выше заборы - крепче дружба".
Или разделяйтесь или объединяйтесь.
А так...
Ни зависимости, ни независимости, и балансирует "Бацка" на тонкой ниточке, как бы побольше выцыганить, но при этом не одеть на шею ошейник.
kottigr1 25 декабря 2018 | 18:13
arye_11: Надо Бацке на всякий случай перед переговорами объявить у себя для армии повышенную боеготовность. Не известно чем закончится..
А то Путин вон насчет Крыма как врал, что не будет его захватывать и что потом из этого вышло..
pattrick1 25 декабря 2018 | 18:22
Все денежные потоки, которые раньше шли на поддержку режима А.Лукашенко, необходимо перенаправить на вооружение ХАМАС и "Хезболлы", от них больше толка и отдачи будет.
kottigr1 25 декабря 2018 | 18:28
pattrick1: Можно ещё членам "Единой России" сделать обрезание и одеть на них пояса шахидов.. Так.. На всякий случай.
pattrick1 25 декабря 2018 | 18:31
kottigr1:
Я не против. Иди вместе с arye_11 в Госдуму и покусайте им крайнюю плоть.
kottigr1 25 декабря 2018 | 18:36
pattrick1: Для этого есть доктора.. Но Ваш способ то же имеет право на существование. РФ - толерантная ко всем личным предпочтениям страна..
arye_11 25 декабря 2018 | 18:37
pattrick1:
Пидрик.
Насчет ХАМАСа и Хизбаллы, ты прав.
Это давняя старорусская традиция, дружить, вооружать и поддерживать финансово разную нечисть, которая потом вам же и втыкает "нож в спину".
Если подсчитать все ножи, которые вам воткнули ваши "лучшие друзья". то вы будете настоящими ёжЫками.
cattt 25 декабря 2018 | 18:29
kottigr1: Не могу припомнить, чтоб пукин сделал что нибудь хорошее для России, всем деньги дает в долг - без отдачи, а на лечение детей собирает народ.
lager23 25 декабря 2018 | 19:05
....взаимоотношения России и Белоруссии – это один из центральных сюжетов для всего постсоветского пространства.
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Это порочные и корыстные взаимоотношения двух «наркоманов», после таких «спасибо» не говорят!
old44 25 декабря 2018 | 19:19
"я не халявщик, я партнёр" Л.Голубков.
А вообще странно, Путин даёт интервью и делает выводы ДО встречи с Лукошенко
us101 25 декабря 2018 | 19:34
Что-то аналогичное этот человек говорил про Украину в 2013м. Похоже что сценарий с референдумом о присоединении, это его основной козырь. В своё время генерал Дудаев в деталях описал весь сценарий этих примитивных, но очень эффективных действий Кремля.