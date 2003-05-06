Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов

Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов, в первую очередь – в энергетике. Об этом заявил президент Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.

В свою очередь, Александр Лукашенко призвал не тащить проблемы в новый год. Белорусский руководитель на встрече с Путиным неоднократно подчеркивал особые отношения между народами двух стран.

Наблюдатели обратили внимание на то, что на встрече с Лукашенко в составе российской делегации не было министра энергетики Александра Новака.

Первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов заявил о потере доверия к Белоруссии. Это министр связал с многочисленными нарушениями договоренностей со стороны Минска.

Антон Силуанов обвинил Белоруссию в нарушении таможенного режима, когда санкционные и подакцизные товары ввозят на территорию России вопреки всем обещаниям. В итоге российский рынок заполняют низкокачественные растворители, сигареты и прочие товары, подчеркнул вице-премьер российского правительства. Более того, Силуанов обратил внимание, что Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года. Соглашение предусматривало создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной и экономической политики. Однако проблемы в отношениях Москвы и Минска не ограничиваются перечисленными российским министром.

Нерешенным остается вопрос о ценах на газ и по компенсациям за налоговый маневр, которых добивается Белоруссия. По словам президента Александра Лукашенко, его страна потеряла почти 4,5 миллиарда долларов, а в дальнейшем прогнозируются новые убытки. В свою очередь в российском правительстве отмечают, что никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром никогда не было. Учитывая все экономические и политические сложности, перед визитом в Москву белорусский президент заявил, что больше не будет называть Россию «братским государством», поскольку не встречает ответной реакции. Александр Лукашенко заключил, что страны будут только партнерами.

В Кремле отношения России и Белоруссии называют «особыми союзническими».

Основной вопрос нынешней встречи глав России и Белоруссии – в чем смысл союзнических отношений и чего мы друг от друга хотим? – считает экономист Сергей Алексашенко.

Он считает, что Белоруссии в течение 20 лет разрешалось очень многое. В российско-белорусских отношениях первичны экономические вопросы, — считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Он напомнил, что Белоруссия примерно с 2008-го года не поддерживала Россию по многим политическим вопросам.

Александр Лукашенко в последнее время сделал ряд резких заявлений по поводу будущего независимости страны. Он в частности предупреждал, что Белоруссия может оказаться в составе другого государства, — напомнил политолог Кирилл Рогов.

По его мнению, взаимоотношения России и Белоруссии – это один из центральных сюжетов для всего постсоветского пространства.