Парламент Таиланда согласился легализовать марихуану в медицинских целях
Как пишет газета «Бангкок Пост», законопроект поддержали 166 парламентариев, 13 воздержались, против не голосовал никто. Теперь закон должен подписать король Таиланда. Когда он вступит в силу, граждане Таиланда смогут покупать марихуану по рецептам. Производителям нужно будет получить специальную государственную лицензию.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_my23 25 декабря 2018 | 17:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pusto1 25 декабря 2018 | 17:47
скоро цивилизованный мир погрузится в наркотические грёзы