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17:31, 25 декабря 2018

Россия расширила санкции в отношении Украины

Об этом написал в Твиттере премьер-министр Медведев. Он отметил, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России. В пресс-службе правительства «Интерфаксу» сообщили, что дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Им вменяются в вину недружественные действия в отношении России.

Комментарии

13

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valeromm 25 декабря 2018 | 17:34

Запретить транзит газа. Это единственное, что теперь нас связывает.

vitaly_my23 25 декабря 2018 | 17:37


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








vikwlad 25 декабря 2018 | 18:16

"Им вменяются в вину недружественные действия в отношении России."
Медведев хоть понимает, насколько отдают идиотизмом эти слова. Он что, считает, что жертвы агрессии должны любить агрессора?

sasha2011 25 декабря 2018 | 18:48

vikwlad:
/* Медведев хоть понимает? */

Медведев как раз и понимает!
Ведь начальник имеет его как хочет и когда хочет, но он любит начальника.

parasuk_ 25 декабря 2018 | 17:36

Месть потомков протоукров будет страшной. Наверное теперь фуру угонят какую-нибудь :)

kottigr1 25 декабря 2018 | 18:11

parasuk_: Так ведь для мести России есть Путин. Он наверняка опять чего нибудь запретит россиянам, как обычно.. Главное ему не мешать.

sg115 25 декабря 2018 | 17:53

Это уже не просто война!!! Это геноцид многострадального украинского народа!!!!! Мало того что Россия 30 лет уже ничего не строит на Украине, пытается лишить халявных грошей за перекачку своего газа, так теперь еще уважаемых скакуасов санкциями щемить вздумали!! На что эти несчастные пировать будут во время чумы на Украине???
Все страны мира должны объявить войну России! Кто не объявит - тот москаль!!!!

kottigr1 25 декабря 2018 | 18:09

sg115: Не обманывайте читателей.. Хохлы ещё в 2014 году все вымерзли. Об этом рассказали все российские СМИ, а они как Вы врать не будут.. !

za_stalina 25 декабря 2018 | 17:53

Хоть чем то полезным занялись!

cromwel 25 декабря 2018 | 17:54

Россия расширила очко Порошенко. Последний тихо стонал.

savbensmb 25 декабря 2018 | 18:02

А за что? Что Украина у России отобрала? Кстати...Нефть 49, минус 7 процентов...
Даа, шагреневая кожа сжимается...

o_smirnov 25 декабря 2018 | 18:07

Воронеж тоже с нетерпением ждёт санкций от родного правительства!!!

beobachter 25 декабря 2018 | 18:18

А, как же с изречением САМОГО: "политика санкций неприемлема"?

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