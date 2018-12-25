Семья Марии Бутиной, арестованной в США, должна адвокату, ведущему дело, 30 миллионов рублей

Об этом в эфире российского телевидения рассказал отец девушки Валерий Бутин. Он сказал, что процесс политизирован, поэтому расценки на оплату работы адвоката такие высокие. Валерий Бутин добавил, что по инициативе адвоката Роберта Дрисколла создан фонд в поддержку Марии Бутиной, куда можно перечислять средства.

Следующее слушание по делу Бутиной назначено на 12 февраля. Дата вынесения приговора пока не названа.