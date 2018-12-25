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17:31, 25 декабря 2018

Семья Марии Бутиной, арестованной в США, должна адвокату, ведущему дело, 30 миллионов рублей

Об этом в эфире российского телевидения рассказал отец девушки Валерий Бутин. Он сказал, что процесс политизирован, поэтому расценки на оплату работы адвоката такие высокие. Валерий Бутин добавил, что по инициативе адвоката Роберта Дрисколла создан фонд в поддержку Марии Бутиной, куда можно перечислять средства.
Следующее слушание по делу Бутиной назначено на 12 февраля. Дата вынесения приговора пока не названа.

Комментарии

21

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danko1 25 декабря 2018 | 17:33

Самых дорогих адвокатов наняли.
А Кремль своему агенту финансово не помогает? Отработанный материал?

opiatnovyi63 25 декабря 2018 | 18:39

danko1: Кто ТУДА заслал, пусть и раскошеливается! Причём,из собственного кармана,а то опять возложат на граждан РФ!

post_v 25 декабря 2018 | 17:34

Мария Бутина - пример для Светы Курицыной!

vitaly_my23 25 декабря 2018 | 17:37


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








nitinol 25 декабря 2018 | 17:40

А вот, Родина, сынок (дочка), тебя бросит, причём всегда!!! (с)

vatanen 25 декабря 2018 | 18:12

post_v: похоже, что наоборот.

prostotak123 25 декабря 2018 | 17:41

ФСБ или СВР (скорее) через какого нить бизнесмена заплатят....

aspid55 25 декабря 2018 | 18:03

prostotak123: Куды все патриоты патрики-емелины-монголы -митричи делись?
неужели побежали деньги в фонд Бутиной вносить?

moncegorskyi 25 декабря 2018 | 17:43

Лубянке или зампреду ЦБ Торшину, уплатить адвокату эти гроши в виде 30 млн рублей(, это, как заплатить за стакан кофе для них. Никаких проблем, думаю, не будет.

tag188 25 декабря 2018 | 17:45

Ничего, ничего! Сейчас местные "патрики" быстро пожертвуют необходимую сумму. Им для патриотки Бутиной не жалко.

ansata 25 декабря 2018 | 17:46

Торшин, как истинный джентльмен просто обязан покрыть расходы.

sparky 25 декабря 2018 | 18:15

ansata: Кроме Торшина есть и американский половой партнер. Может и он жлобом не окажется.

yralez 25 декабря 2018 | 17:48

Извозчика заказывали ?
Заказывали.
А платить кто будет ?..................................Веселые ребята.

Веселые мидовские ребята под коксом платить будут ?

midnightblues 25 декабря 2018 | 17:55

какая разница-она вас продала

rogerrabbit 25 декабря 2018 | 17:55

>> создан фонд в поддержку Марии Бутиной

я так понимаю, что г-н торщин - мажоритарный жертвователь в этот фонд
нет?
а почему?

mppv 25 декабря 2018 | 17:57

Ох и сделка - со своей веревкой и мылом?
Ещё и палачу денег дай ...

jamba 25 декабря 2018 | 17:58

Для Торшина, это пара пустяков;)

yuriyp 25 декабря 2018 | 18:12

Мало, что подставили, теперь и обдерут...

tanber 25 декабря 2018 | 18:13

ой я не могу! Фонд создали!!! Чертовщина какая то!!!

sklar39 25 декабря 2018 | 18:15

Пенсионеры заплатят. У них и так денег как грязи.

annacrimea 25 декабря 2018 | 18:25

Это вообще на кой? Что - все другие адвокаты работают за большое спасибо? Ну, а фонд - это да, это кул. Лишнехромосмные - по рублю!

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