В Санкт-Петербурге прекращено дело против Валентина Хорошенина, который устроил акцию на мосту имени Кадырова

Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела протокол, который составили полицейские и решили, что никаких нарушений координатор оппозиционного движения Весна Валентин Хорошенин не допускал. Ранее для того чтобы его задержать человек в форме по фамилии кретенин приезжал прямо к нему домой. Составил протокол о наршении порядка проведения уличной акции. Напомню, в преддверии заседания конституционного суда, который определял законность решения о передачи части территории ингушетии чечне, молодые люди повесили на петербургском мосту имени кадырова баннер с надписью «принадлежит Ингушетии» активиста хорошенина опознали по видео, от него требовали назвать имена товарищей, но он отказался. Ну а теперь дело против него прекратили.

Напомним, мост в Петербурге получил имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова два года назад. Некоторые жители города выступили против подобного названия.