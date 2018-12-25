Президенты России и Белоруссии проводят новый раунд переговоров в Кремле
Значительная часть встречи между Путиным и Лукашенко проходит в формате «один на один». Планируется обсудить налоговый маневр России в нефтяной сфере и развитие союзного государства. Между тем, перед встречей двух президентов среди других участников переговоров отсутствовал министр энергетики России Александр Новак.
Во время предыдущих переговоров с президентом России Александр Лукашенко заявил, что стоимость транспортировки российского газа слишком высокая и призвал изменить ситуацию.
Ранее сегодня первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов заявил, что доверие к Белоруссии как к союзнику в последнее время потеряно. Москва больше не готова предоставлять ей скрытые субсидии и прямые кредиты, не получая ничего взамен.
Комментарии3
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pulalala 25 декабря 2018 | 17:08
Подготовились.
Лука одел памперсы.
А Вовка обошелся простой русской пеленкой.
Блюдет санкции.
laz89 25 декабря 2018 | 17:08
Что-то я пропустил, а чем закончилось вчерашнее наступление танковых армад Порошенко, анонсированное Кремлём?..
cromwel 25 декабря 2018 | 17:10
сколько бы Вовка батьку не мурыжил всё равно в конце деньги заплатить придется