Президенты России и Белоруссии проводят новый раунд переговоров в Кремле

Значительная часть встречи между Путиным и Лукашенко проходит в формате «один на один». Планируется обсудить налоговый маневр России в нефтяной сфере и развитие союзного государства. Между тем, перед встречей двух президентов среди других участников переговоров отсутствовал министр энергетики России Александр Новак.

Во время предыдущих переговоров с президентом России Александр Лукашенко заявил, что стоимость транспортировки российского газа слишком высокая и призвал изменить ситуацию.

Ранее сегодня первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов заявил, что доверие к Белоруссии как к союзнику в последнее время потеряно. Москва больше не готова предоставлять ей скрытые субсидии и прямые кредиты, не получая ничего взамен.