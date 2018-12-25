Движение «Голос» сообщило о масштабных фальсификациях во время губернаторских выборов в Приморье и потребовало отмены итогов голосования. В специальном докладе организации говорится, что скоординированные фальсификации в пользу Олега Кожемяко происходили на 47-ми из 80-ти участков, оборудованным электронными урнами для голосования. Итоговые протоколы с этих участков имеют несколько признаков подделки и все они фиксируют результат Кожемяко выше среднего по региону.

Движение «Голос» подготовило доклад, в котором указало на вероятные махинации во время выборов губернатора в Приморье. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.

Он добавил, что, скорее всего, по итогам выборов губернатора в Приморье должен был состояться второй тур.