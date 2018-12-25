Глава «Роснефти» Игорь Сечин перед Новым годом разослал некоторым федеральным чиновникам корзинки с колбасой
Об этом сообщает издание «Белл» со ссылкой на помощника одного из федеральных министров. Помимо колбасы в корзинах были мандарины и алкогольные напитки. Представитель «Роснфети» Михаил Леонтьев от комментариев отказался.
Напомню, корзинка с колбасой от Сечина фигурировала в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого признали виновным в получении взятки.
Комментарии31
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niknik 25 декабря 2018 | 16:35
На суды к ним он также не будет ходить под благовидным предлогом как с Улюкаевым? Артист, блин. Тот ещё.))
johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:38
а ЧТО в прикладе к колбаске??? :-))))
kindman_a 25 декабря 2018 | 16:38
"Докторская по-черкизовски" из "Пятерочки, портвейн "777" в пластиковой баклажке и абхазские мандарины по 68 руб. за кило из Ашана?
johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:40
kindman_a: как-то ТАК наверное :-(((
danko1 25 декабря 2018 | 16:42
johnbmw: Если данайцев, дары приносящих, надо опасаться, то провокатора и вора Сечина опасаться стоит стократно.
seryj_wolk 25 декабря 2018 | 16:41
kindman_a: В свете событий с Улюкаевым не совсем понятно это хороший знак для чиновников или плохой?
viteck 25 декабря 2018 | 16:57
"Черная метка"...©
danko1 25 декабря 2018 | 16:36
Подарков Сечина, тем более корзинок с колбасками, надо опасаться.
Лучше их этому вору наглому обратно отправить.
bozman_xl 25 декабря 2018 | 16:37
danko1: У Улюкаева в тюрьме резко обострился приступ икоты.
kottigr1 25 декабря 2018 | 16:39
bozman_xl: Сечин послал свои "Черные метки".. ? Главное что бы почтальон не перепутал адресаты и не отнес корзинку с колбасками Главному Пирату...
johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:41
bozman_xl: мммм ... это КРОМЕ обострения всех возрастных болезней????
johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:38
danko1: УГУ ... только потом ХРЕН ДОКАЖЕШЬ, что ты оттуда 2 лимона зеленью не вытащил ... ;-()
edward_1960 25 декабря 2018 | 16:37
Этим чиновникам пора начинать напрягаться. Плохой знак. Не хотел бы я получить такую "корзиночку"!
johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:42
edward_1960: скорее всего - ПОЗДНО :-(((
tv_victim 25 декабря 2018 | 16:38
Многие, небось, уже в Шереметьево....
krestianin_067rus Михаил Никитин 25 декабря 2018 | 16:42
Следом зашлет чемоданчик... :))) гуманный товарищ.
gregor 25 декабря 2018 | 16:42
Глава «Роснефти» Игорь Сечин перед Новым годом разослал некоторым федеральным чиновникам корзинки с колбасой
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Помогал , рассортировывать корзинки, Луговой .
С Новым Годом писал в записках депутат Луговой ,с новой дозой .
sedoi63 25 декабря 2018 | 16:43
Крысы энергично принялись пожирать друг друга?! Значит развязка не за горами.
vata_putya 25 декабря 2018 | 16:46
самому сечину непротивно быть идиотом ?
леонтьев днище, ниже некуда
johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:58
vata_putya: а он считает, что он в ЛЮБОМ случае Король ... думаю, что так ....
yralez 25 декабря 2018 | 16:46
Это как бы предупреждение.
А вот есть еще отчаянные, не лижущие зад ближнему холую ?
ulagai 25 декабря 2018 | 16:55
Это знак!
ansata 25 декабря 2018 | 16:57
А открытку с пожеланием крепкого здоровья с возможностью в недалеком будущем этим здоровьем воспользоваться?
vadimp 25 декабря 2018 | 16:58
Надеюсь ни кого из них инфаркт не хватил?
alexword 25 декабря 2018 | 16:58
У этого ДАНАЙЦА я бы и пустоты не взял и другим бы не советовал!
solonko 25 декабря 2018 | 16:59
Это как турецкий султан рассылал своим пашам шнурки для повешения?
sasass 25 декабря 2018 | 17:01
Колбасики с тайным прицепом и прицелом - метить кресло президента , как Берия метил кресло генсека...
sprav77 25 декабря 2018 | 17:04
Колбасник?
yuri12 25 декабря 2018 | 17:05
Допровские корзинки.
cromwel 25 декабря 2018 | 17:06
Колбаса Сечина у них в горле застрянет.
andrey100067 25 декабря 2018 | 17:08
А у Сечина оказывается несмотря на чудовищную внешность хорошее чувство юмора... Интересно, как приняли адресаты это унижение