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16:32, 25 декабря 2018

Глава «Роснефти» Игорь Сечин перед Новым годом разослал некоторым федеральным чиновникам корзинки с колбасой

Об этом сообщает издание «Белл» со ссылкой на помощника одного из федеральных министров. Помимо колбасы в корзинах были мандарины и алкогольные напитки. Представитель «Роснфети» Михаил Леонтьев от комментариев отказался.
Напомню, корзинка с колбасой от Сечина фигурировала в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого признали виновным в получении взятки.

Комментарии

31

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niknik 25 декабря 2018 | 16:35

На суды к ним он также не будет ходить под благовидным предлогом как с Улюкаевым? Артист, блин. Тот ещё.))

johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:38

а ЧТО в прикладе к колбаске??? :-))))

kindman_a 25 декабря 2018 | 16:38

"Докторская по-черкизовски" из "Пятерочки, портвейн "777" в пластиковой баклажке и абхазские мандарины по 68 руб. за кило из Ашана?

johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:40

kindman_a: как-то ТАК наверное :-(((

danko1 25 декабря 2018 | 16:42

johnbmw: Если данайцев, дары приносящих, надо опасаться, то провокатора и вора Сечина опасаться стоит стократно.

seryj_wolk 25 декабря 2018 | 16:41

kindman_a: В свете событий с Улюкаевым не совсем понятно это хороший знак для чиновников или плохой?

(комментарий скрыт)

viteck 25 декабря 2018 | 16:57

"Черная метка"...©

danko1 25 декабря 2018 | 16:36

Подарков Сечина, тем более корзинок с колбасками, надо опасаться.
Лучше их этому вору наглому обратно отправить.

bozman_xl 25 декабря 2018 | 16:37

danko1: У Улюкаева в тюрьме резко обострился приступ икоты.

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:39

bozman_xl: Сечин послал свои "Черные метки".. ? Главное что бы почтальон не перепутал адресаты и не отнес корзинку с колбасками Главному Пирату...

johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:41

bozman_xl: мммм ... это КРОМЕ обострения всех возрастных болезней????

johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:38

danko1: УГУ ... только потом ХРЕН ДОКАЖЕШЬ, что ты оттуда 2 лимона зеленью не вытащил ... ;-()

edward_1960 25 декабря 2018 | 16:37

Этим чиновникам пора начинать напрягаться. Плохой знак. Не хотел бы я получить такую "корзиночку"!

johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:42

edward_1960: скорее всего - ПОЗДНО :-(((

tv_victim 25 декабря 2018 | 16:38

Многие, небось, уже в Шереметьево....

krestianin_067rus Михаил Никитин 25 декабря 2018 | 16:42

Следом зашлет чемоданчик... :))) гуманный товарищ.

gregor 25 декабря 2018 | 16:42

Глава «Роснефти» Игорь Сечин перед Новым годом разослал некоторым федеральным чиновникам корзинки с колбасой
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Помогал , рассортировывать корзинки, Луговой .
С Новым Годом писал в записках депутат Луговой ,с новой дозой .

sedoi63 25 декабря 2018 | 16:43

Крысы энергично принялись пожирать друг друга?! Значит развязка не за горами.

vata_putya 25 декабря 2018 | 16:46

самому сечину непротивно быть идиотом ?
леонтьев днище, ниже некуда

johnbmw Евгений Большаков 25 декабря 2018 | 16:58

vata_putya: а он считает, что он в ЛЮБОМ случае Король ... думаю, что так ....

yralez 25 декабря 2018 | 16:46

Это как бы предупреждение.

А вот есть еще отчаянные, не лижущие зад ближнему холую ?

ulagai 25 декабря 2018 | 16:55

Это знак!

ansata 25 декабря 2018 | 16:57

А открытку с пожеланием крепкого здоровья с возможностью в недалеком будущем этим здоровьем воспользоваться?

vadimp 25 декабря 2018 | 16:58

Надеюсь ни кого из них инфаркт не хватил?

alexword 25 декабря 2018 | 16:58

У этого ДАНАЙЦА я бы и пустоты не взял и другим бы не советовал!

solonko 25 декабря 2018 | 16:59

Это как турецкий султан рассылал своим пашам шнурки для повешения?

sasass 25 декабря 2018 | 17:01

Колбасики с тайным прицепом и прицелом - метить кресло президента , как Берия метил кресло генсека...

sprav77 25 декабря 2018 | 17:04

Колбасник?

yuri12 25 декабря 2018 | 17:05

Допровские корзинки.

cromwel 25 декабря 2018 | 17:06

Колбаса Сечина у них в горле застрянет.

andrey100067 25 декабря 2018 | 17:08

А у Сечина оказывается несмотря на чудовищную внешность хорошее чувство юмора... Интересно, как приняли адресаты это унижение

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