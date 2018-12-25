Движение «Голос» сообщило о масштабных фальсификациях во время губернаторских выборов в Приморье
Движение «Голос» сообщило о масштабных фальсификациях во время губернаторских выборов в Приморье и потребовало отмены итогов голосования. В специальном докладе организации говорится, что скоординированные фальсификации в пользу Олега Кожемяко происходили на 47-ми из 80-ти участков, оборудованным электронными урнами для голосования. Итоговые протоколы с этих участков имеют несколько признаков подделки и все они фиксируют результат Кожемяко выше среднего по региону.
Комментарии5
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serhio_25__ 25 декабря 2018 | 16:37
Пусть организация финансируемая гонгрессом США следит за выборами у своего работодателя. А то там на всех выборах Россия ставит своих агентов. Это же какие нарушения на выборах в США тогда?
dataan 25 декабря 2018 | 16:59
А что это Эхо не пишет совсем о том, что Движение «Голос» сообщило о масштабных фальсификациях во время губернаторских выборов в Приморье. А? Не знаете?
rogerrabbit 25 декабря 2018 | 17:03
serhio_25__: организация финансируемая гонгрессом США
это вы откуда взяли?
yralez 25 декабря 2018 | 16:54
Эллочка слезу пустит ?
Уверен......не дождемся.
А вообще, кто то сурьезно считал, что там и тут , в РФ, будут выборы ?
sasass 25 декабря 2018 | 17:06
У Памфиловой выросла чуровская борода - она неузнаваемая стала и совсем замолчала...