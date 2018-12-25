Президенты России и Белоруссии начали новый раунд переговоров в Кремле
Значительная часть встречи между Путиным и Лукашенко пройдет в формате «один на один». Планируется обсудить налоговый маневр России в нефтяной сфере и развитие союзного государства.
Между тем, ранее первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов заявил, что доверие к Белоруссии как к союзнику в последнее время потеряно. Москва больше не готова предоставлять ей скрытые субсидии и прямые кредиты, не получая ничего взамен.
Комментарии11
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ukrotomos 25 декабря 2018 | 16:36
Главное условие Вована должно быть - полное прекращение поставок нефтепродуктов в укропию.
danko1 25 декабря 2018 | 16:39
Если встреча пройдет в формате один на один, то правду о том что там было, не узнаем.
А враньё путинское уже осточертело.
agamasat 25 декабря 2018 | 16:40
ukrotomos: что, пить и есть будете нефтепродукты?) Государственный ум у тебя, аднака...
m_doc 25 декабря 2018 | 16:42
agamasat: Зачем же сразу есть? Чем их больше на рынке, тем больше конкуренция, и тем ниже цены.
danko1 25 декабря 2018 | 16:45
m_doc: Где-то цены на бензин и нефтепродукты и снижают пропорционально падению цены на нефть, но у нас растут в любом случае.
Наглый вор Игорь Иванович должен в любом случае миллиарды "зарабатывать".
ukrotomos 25 декабря 2018 | 16:44
agamasat: Надо же, я и не знал что укропию Россию кормит!
viktorova 25 декабря 2018 | 16:38
/новый раунд.... «один на один»//
Надеюсь на 12 раундов...
m_doc 25 декабря 2018 | 16:39
Бацьке не позавидуешь. Он весь инда взопреет:)
izchulana 25 декабря 2018 | 16:53
У батьки без лярдов язык не поворачивается назвать нас братским народом. Все ж понятно, страну развалили, понахапали суверенитета, только оплачивать этот суверенитет по прежнему желают за щет москвы.
sedoi63 25 декабря 2018 | 17:03
Путин проверят различные варианты, которые позволят ему очередной раз изо врать Конституцию страны с целью дальнейшего незаконного нахождения на вершине государственной власти.
cromwel 25 декабря 2018 | 17:04
Думаю что и дальше будем бульбашам бабки отстегивать.
А хитрожопый Лука в любой момент нам фигу покажкт и побежит с Западом лабызаться.