Президенты России и Белоруссии начали новый раунд переговоров в Кремле

Значительная часть встречи между Путиным и Лукашенко пройдет в формате «один на один». Планируется обсудить налоговый маневр России в нефтяной сфере и развитие союзного государства.

Между тем, ранее первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов заявил, что доверие к Белоруссии как к союзнику в последнее время потеряно. Москва больше не готова предоставлять ей скрытые субсидии и прямые кредиты, не получая ничего взамен.