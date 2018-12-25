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16:30, 25 декабря 2018

Россия расширила санкции в отношении Украины

Об этом написал в Твиттере премьер-министр Медведев. Он отметил, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России. В пресс-службе правительства Интерфаксу сообщили, что дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Им вменяются в вину недружественные действия в отношении России.

Комментарии

23

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naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 16:34

Вот это - дело! Засранцев следует учить уму-разуму ... жёстко!

zztop1960 25 декабря 2018 | 16:48

naebabchenka_drysch: В своё время , РФ вводила разные санкции против Прибалтики. И чем это закончилось ? Тем , что страны Балтии переориентировали свой экспорт в другие страны и перестали зависеть от России. И слава Богу

parasuk_ 25 декабря 2018 | 16:54

zztop1960: это закончилось тем, что жмудь из незалежной литвы скребется под дверью и жалобно просит сохранить транзит через клайпедский порт :)

dataan 25 декабря 2018 | 17:02

Страны Балтии, после независимости от России, обнищали, обезлюдели и в долгах как в шелках. :)))))))))))))

parasuk_ 25 декабря 2018 | 17:05

dataan: раньше они были лицом СССР, а теперь стали жопой европы :)

kottigr1 25 декабря 2018 | 17:07

dataan: Да-да.. И за право быть гражданином стран Прибалтики россияне готовы вносить в их экономику по 300 000 - 500 000 евро.. Ещё и в очередь встают.
При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ..
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 676 евро.
Средняя заработная плата россиян упала ниже 424 евро в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае.
В РФ минимальная зарплата составляет 11 163 рублей, что в евро где-то около - 144 евро. В Латвии - это 370 евро.
370 евро и 144 евро - огромная разница. В Латвии люди богаче россиян в три раза !

Раньше запутинцы кивали на помощь ЕС якобы за счет которой существовала Латвия, но в общем бюджете Латвии дотации из Брюсселя давным давно занимают исчезающе малую цифру.. Латвия давно научилась жить на свои..
Бюджет Латвии на 2017 год. В 2017 году доходы консолидированного госбюджета запланированы на уровне 8,066 млрд евро, расходы — 8,367 млрд евро. Если учесть, что Латвия сама платит взносы в бюджет ЕС, причем весьма не слабые.. Получается, что Латвия прекрасно справится и без помощи ЕС.

Как Путину удалось в Великой и сырьевой РФ сделать так, что россияне являются нищими даже в сравнении с жителями Латвии у которой нет нефти, газа, алмазов.. !?
Почему про все невиданные успехи и Величие путинской России можно услышать только лишь в "патриотических" анекдотах и невозможно посмотреть на них в реальности ?

kottigr1 25 декабря 2018 | 17:04

parasuk_: Фигасе "жмуться".. Они даже "Газпром" на три буквы послали с его "дешевым" газом.. Поставили себе СПГ-терминал и себе хватает, ещё и соседям газ экспортируют..

parasuk_ 25 декабря 2018 | 17:11

kottigr1: Это каким соседям? Тут недавно литовцы у белорусского батьки в ногах валялись, упрашивая пропустить газ на украинду :)

skuller 25 декабря 2018 | 17:06

zztop1960: Да кто же против. Пусть свою продукцию Украина ориентирует на Европу, в чем проблема то? Наверное, в том, что укрпинская продукция там на хрен не нужна?)))

post_v 25 декабря 2018 | 16:35

"недружественные действия по зову сердца не являются преступлением" - кажется, так говорят выпускники юрфака Ленинградского университета имени А.А. Жданова?

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:37

Интересно.. А за что Путин и Медведев ввели санкции против россиян ?

"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ

naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 16:52

kottigr1: По мнению экспертов, ВВП на душу населения в Украине останется крайне низким (чуть больше двух тысяч долларов), в то время как в России этот показатель превысит десять тысяч долларов, в Казахстане — восемь тысяч, в Белоруссии — шесть тысяч долларов. ;-)

Майдаунутость и нищебродство - всегда идут рука об руку.

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:54

naebabchenka_drysch: А причем здесь ВВП и доходы граждан ? они никак не связаны.. Или Вы собираетесь на завтрак кушать кусок танка, а запивать его нефтью ?

naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 17:01

kottigr1: Еще один щепетильный момент: в 2018 году для Украины приходит время платить по счетам. «В 2018–2020 годы правительство и НБУ должны выплатить по внешним долгам более 16 млрд долларов, и пик выплат приходится именно на 2019–2020 годы», — сообщает Национальный банк Украины. При этом уже до конца 2019 года государство должно выплатить около 7,4 млрд долларов по обязательствам в иностранной валюте. То есть на обслуживание госдолга Украина будет тратить 6–7% своего внутреннего валового продукта. «Даже выплаты по внешнему долгу полностью съедают этот очень маленький процент роста ВВП»

Порошайничество и воровство - всегда идут рука об руку... ;-)

kottigr1 25 декабря 2018 | 17:10

naebabchenka_drysch: Не переживай.. Отдадут. Это же не РФ которой уже даже в долг боятся давать из-за её непорядочности..
Лучше подумай где ты денег брать будешь..
Внешний долг России по состоянию на 1 января 2018 года, по оценке Банка России, составил $529,1 млрд

agamasat 25 декабря 2018 | 16:38

Где-то читал такую фразу - "Юродивая россия". Сейчас она пришла на ум.

ukrotomos 25 декабря 2018 | 16:40

Давно пора прекратить полностью экономическое сотрудничество с укропию. Можно начать с прекращения поставки энергоносителей и перевода денег укрогастарбайтеров из РФ. А дальше будем посмотреть...

tttaaannne 25 декабря 2018 | 16:48

ukrotomos: Московский оккупант будет больше убивать и воровать в Украине?

agamasat 25 декабря 2018 | 16:49

ukrotomos: будешь посмотреть свой пустой холодильник марки "Север", ватноголовый?)

savbensmb 25 декабря 2018 | 16:49

ukrotomos: А что они вам сделали? По пунктам...

kottigr1 25 декабря 2018 | 17:02

ukrotomos: Можно начать с прекращения поставки энергоносителей и перевода денег укрогастарбайтеров из РФ.
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Совсем жителей несчастной Лугандонии хотите по миру пустить ? Как же они без бесплатных российских энергоносителей и перевода денег в путинской оккупации будут выживать ?

sedoi63 25 декабря 2018 | 16:52

Движемся к окончательно разрыву всех отношений? И правильно. Чем быстрее Украина отойдет от мафиозной, бандитской, путинской России - тем быстрее у неё наступит выздоровление. Примеров подтверждающих правоту моих суждений масса: Прибалтика, Грузия, страны бывшего соц.лагеря.

valeromm 25 декабря 2018 | 17:04

Вот казалось бы и санкции вводят против России, и инвестиции в экономику запрещают.
А все равно такое ощущение с 2014 года Россия сбросила с себя камень (Украину), который все время тянул экономику на дно. Или как будто избавились от паразитов, которые отравляли кровь, и теперь полы сил и бодрости.

Чем дальше разойдемся - тем лучше. Самое главное, запретить транзит газа через У.

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