Россия расширила санкции в отношении Украины

Об этом написал в Твиттере премьер-министр Медведев. Он отметил, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России. В пресс-службе правительства Интерфаксу сообщили, что дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Им вменяются в вину недружественные действия в отношении России.