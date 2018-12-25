Христиане всего мира празднуют сегодня Рождество по Григорианскому календарю
Папа Римский Франциск выступил с традиционным обращением «Граду и миру». Франциск призвал людей к согласию, миру и уважению к представителям других рас и религий.
Папа Франциск попросил верующих задуматься о насущных международных проблемах. Он призвал к перемирию Израиля и Палестины, к прекращению войны в Сирии. Глава римско-католической церкви затронул также конфликт в Йемене, ситуацию в Африке и на Украине. Глава католической церкви сказал, что поддерживает украинцев и надеется на установление в стране длительного мира.
Комментарии11
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post_v 25 декабря 2018 | 16:09
неувязочка
10 из 15 поместных православных церквей празднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря — как и большинство христиан западного мира.
24 декабря празднуют Рождество те православные церкви, которые пользуются не "католическим" григорианским календарем, а так называемым новоюлианским, появившимся в 1920-е годы. РПЦ к ним не относится.
Пока что новоюлианский календарь совпадает с григорианским. Расхождение между этими календарями в один день накопится к 2800 году
danko1 25 декабря 2018 | 16:12
post_v: Гэбэшник Гундяев, как и Кремль, против всего цивилизованного Мира и мира в нем и презирает своих прихожан так же, как и его начальник Путин презирает россиян.
dataan 25 декабря 2018 | 16:57
поддерживает украинцев
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Папа то поддерживает украинцев, да вот украинцы не хотят папской поддержки. Да они и РПЦ московской все верны. Так что тут Папа мимо. :)
pol_55 25 декабря 2018 | 16:27
post_v: Хм,а ведь РПЦ в 20-30-е годы,праздновали нормально(как все),усатый кажеться в 1948году-накуралесил.
sergo13 25 декабря 2018 | 16:34
pol_55: Све верно, в интернете много фотографий советских календарей 20-х 30-х годов и там рождество 25 декабря!
Потом церков подверглась гонениям и запретам, и гдето уже в 40-х додумались праздновать 7-го января.
dominator13 25 декабря 2018 | 16:10
А православнутые сектанты будут скоро жечь чучело Вармаламея!
danko1 25 декабря 2018 | 16:19
dominator13: Так секту РПЦ гэбэшник Гундяев возглавляет?
Или его уже за провал операции в Украине Путин снял?
supalov 25 декабря 2018 | 16:19
У Вас интересное определение "всего мира", почти совпадающее с "цивилизованными странами".
sokol40 25 декабря 2018 | 16:22
Наша церковь - самая христианская церковь в мире.
У неё своё отдельное Рождество Христово.
Весь мир - в ногу, а Расеяв - враскаряку, объедается в Рождественский пост на праздновании Нового года.
Вот с этого и начинается наш "суверенный" суверенитет.
kreamssdick 25 декабря 2018 | 16:28
Папа Франциск так и сказал "на" Украине?
joker57 25 декабря 2018 | 16:43
kreamssdick: ну да на автофекальной Украине