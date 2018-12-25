Христиане всего мира празднуют сегодня Рождество по Григорианскому календарю

Папа Римский Франциск выступил с традиционным обращением «Граду и миру». Франциск призвал людей к согласию, миру и уважению к представителям других рас и религий.

Папа Франциск попросил верующих задуматься о насущных международных проблемах. Он призвал к перемирию Израиля и Палестины, к прекращению войны в Сирии. Глава римско-католической церкви затронул также конфликт в Йемене, ситуацию в Африке и на Украине. Глава католической церкви сказал, что поддерживает украинцев и надеется на установление в стране длительного мира.