В Китае мужчина угнал автобус и направил его в толпу пешеходов

5 человек погибли, 21 получил ранения.

Неизвестный, вооруженный ножом, угрозами заставил водителя автобуса передать ему управление. Произошло это на юго-востоке Китая в городе Лунянь. Угонщик начал набирать скорость, двигался хаотично, в итоге врезался в группу людей и спровоцировал ДТП, сообщает агентство «Синьхуа». По информации китайской телекомпании CGTN, среди погибших есть полицейских. Раненым на месте оперативно оказали медицинскую помощь, тяжело пострадавших доставили в больницу. Во время движения автобус повредил легковые машины и припаркованные скутеры. Силовики организовали спецоперацию по поимке угонщика автобуса, согласно предварительным данным, его удалось задержать. По информации очевидцев, у нападавшего был сообщник. О мотивах поступка угонщика пока ничего неизвестно, официальное обвинение ему еще не предъявляли.

Движение транспорта на месте происшествия приостановлено.