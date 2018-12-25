В Китае мужчина угнал автобус и направил его в толпу пешеходов
5 человек погибли, 21 получил ранения.
Неизвестный, вооруженный ножом, угрозами заставил водителя автобуса передать ему управление. Произошло это на юго-востоке Китая в городе Лунянь. Угонщик начал набирать скорость, двигался хаотично, в итоге врезался в группу людей и спровоцировал ДТП, сообщает агентство «Синьхуа». По информации китайской телекомпании CGTN, среди погибших есть полицейских. Раненым на месте оперативно оказали медицинскую помощь, тяжело пострадавших доставили в больницу. Во время движения автобус повредил легковые машины и припаркованные скутеры. Силовики организовали спецоперацию по поимке угонщика автобуса, согласно предварительным данным, его удалось задержать. По информации очевидцев, у нападавшего был сообщник. О мотивах поступка угонщика пока ничего неизвестно, официальное обвинение ему еще не предъявляли.
Движение транспорта на месте происшествия приостановлено.
Комментарии5
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vladislav 25 декабря 2018 | 16:10
"среди погибших есть полицейских"
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Все чуваши кроме я! Да не обидятся на меня чуваши. Редакторы, подправьте текст.
perestarok 25 декабря 2018 | 16:29
"5 человек погибли, 21 получил ранения…"
Ну вот и Китай приобщился к мировой цивилизации.
polikarpich 25 декабря 2018 | 17:01
perestarok: А Тяньаньмэнь - це зрада, чи перемога?
liquidsky__ 25 декабря 2018 | 17:05
polikarpich: Це пример, как надо.
perestarok 25 декабря 2018 | 17:07
polikarpich: "А Тяньаньмэнь - це зрада, чи перемога?"
Зрада и перемога - путь от мировой цивилизации.