Суд продлил арест обвиняемым в поджоге редакции Федерального агенства новостей

Это издание приписывают к знаменитой фабрике троллей.

В поджоге редакции РИА ФАН изветсной по своим связям с фабрикой троллей подозревают журналистов. правда Журналистов друргого издания — работников интернет газеты Вкризис ру. Аркадия Орлова и Вадима Лифшица. их обвиняют именно в организации поджога.. Кроме них в деле фигуроируют имена еще двоих людей, которые по версии следствия этот поджог и осуществляли. им вменяют хулиганство. В суде стало известно, что расследованием дела занялись в Главном следственном управленим Следственного комитета по Санкт-Петербургу и поручили его вести старшему следователю по особо важным делам Александру Гаврилову. Накануне он и ходатайствовал О продлении меры пресечения фигурантам, причем сделал это досрочно — первоначальный срок их ареста истекает во время новогодних каникул. Суд это требование поддержал все останутся в сизо до 8-го марта. Судья Елена сергеева не приняла во внимания то, что подозреваемый Лифшиц сам явился с повинной и рассказал, что обсуждал идею поджога редакции ФАН из-за своего негативного отношения к фабрике троллей, но по его словам конкретных указаний он не давал. Также никто не принял во внимание и то, что у некоторых подозреваемых есть серьезныве заболевание. пожилые родители, отсутствует загранпаспорт. Все они могут продолжить преступныю деятельность или скрыться решила судья Сергеева

Напомним, коктейль молотова бросили в окно редакции ФАн в октябре этого года. Охрана быстро ликвидировала возгорание, никто не пострадал.