Москва расширила украинский санкционный список

Российские власти объясняют специальные ограничительные меры недружественными действиями Киева.

Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Он объяснил в твиттере, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России». В пресс-службе правительства уточнили, что в список дополнительно включены более 200 физлиц и организаций.

Москва ввела 1 ноября экономические санкции против 322 украинских чиновников и бизнесменов, а также 68 компаний. В их числе глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и сын президента страны Алексей Порошенко.

Санкции предусматривали заморозку безналичных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала из страны.

В Кремле тогда это назвали ответом на действия украинских коллег. В правительстве подчеркнули, что оставляют за собой право отменить ограничения «в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц».

При этом, кабмин поручил Минпромторгу и Минэкономразвития «обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер» в отношении Украины на деятельность российских организаций.