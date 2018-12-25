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16:01, 25 декабря 2018

Москва расширила украинский санкционный список

Российские власти объясняют специальные ограничительные меры недружественными действиями Киева.

Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Он объяснил в твиттере, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России». В пресс-службе правительства уточнили, что в список дополнительно включены более 200 физлиц и организаций.

Москва ввела 1 ноября экономические санкции против 322 украинских чиновников и бизнесменов, а также 68 компаний. В их числе глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и сын президента страны Алексей Порошенко.

Санкции предусматривали заморозку безналичных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала из страны.

В Кремле тогда это назвали ответом на действия украинских коллег. В правительстве подчеркнули, что оставляют за собой право отменить ограничения «в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц».

При этом, кабмин поручил Минпромторгу и Минэкономразвития «обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер» в отношении Украины на деятельность российских организаций.

Комментарии

18

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naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 16:08

УРА !

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:15

naebabchenka_drysch: Украине начхать на санкции нищей России..

Рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,5%
Росстат подтвердил падение роста ВВП РФ в 2017 году до 1,5%
Рост экономики Украины в 2016 году составил 2,3%
ВВП РФ в 2016 году - 0,2%(МИНУС 0,2%)

Экономика Украины начала медленно, но уверенно восстанавливаться. Украина развивается и богатеет даже в условиях той не объявленной войны, которую ведет в отношении неё РФ.

russkiy_partizan 25 декабря 2018 | 16:27

kottigr1: Надо быть до конца честным и не скромничать. Рост ВВП Украины составил 25% в 2018 году. Рост экономики 123%. Гривня становится мощной мировой валютой, бизнес растет невиданными темпами, наука, культура процветают. Гастарбайтеры со всех концов Европы и США едут в Незалежную, в надежде найти там приличную, высокоплачиваемую работу. Крупные мировые автоконцерны с выпученными глазами и острым чувством зависти смотрят на могучий автогигант ЗАЗ, заваливающий рынок супер-пупер автомобилями, а со стапелей украинских верфей сходят корабли высочайшего мирового уровня! И это не считая космических кораблей, ракет, компьютеров, разных гаджетов, сала, махорки, лопат, костылей, кастрюль и вышиванок!.... Достаточно широко описано?

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:29

russkiy_partizan: А что Вам ещё можно противопоставить статистическим данным.. ? .. Только жалко поскуливать и успокаивать себя своими выдумками...

naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 16:32

Нищета и беззаконие на украине - поражает всех нормальных людей... Беда.

glotze7 25 декабря 2018 | 16:44

naebabchenka_drysch: Упился до чертиков? Лицо России? В чем смысл твоего аватара?

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:33

russkiy_partizan: И это не считая космических кораблей..
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Госкорпорация Роскосмос обнародовала отчет о своей деятельности за 2017 год, в котором говорится о проблемах с достижением целевых показателей и их причинах. Согласно плану, доля российского экспорта ракетно-космической техники по итогам 2017 года должна была составить 24,5% от мирового, но по факту этот показатель составил лишь 8,5%. Причинами этого провала в отчете названы санкции, падение курса рубля, а также выход на рынок пусковых услуг частных американских компаний с демпинговыми ценами запусков, которым помогает государство. Одной из таких компаний госкорпорация называет SpaceX Илона Маска. Неудачи объясняются и тем, что украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя, что привело к переносу пусков на 2018 год.

О как ! В космическом лузерстве путинской РФ виноваты проклятые "пиндосы", "рука Запада" и хохлы.. !

ura_123 25 декабря 2018 | 16:33

russkiy_partizan: Ой,а можешь ещё добавить?
Кстати,а чем правоскрепная ”завалила"мировые рынки?

(комментарий скрыт)

creta 25 декабря 2018 | 16:40

kottigr1:Украине начхать на санкции нищей России..
А-ха-ха!!! Что ни хохол, то очередной клоун. Пойми, создание ты одноклеточное, твоя поганая окраина ПОЛНОСТЬЮ зависит от России. При чём во всём: газ, работа, территориальная целостность.

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:42

creta: От нищей РФ никто не зависит.. Она со своими 1,5% мировой экономики равна статистической погрешности..

naebabchenka_drysch 25 декабря 2018 | 16:45

kottigr1: ВВП Украины на душу населения в четыре раза ниже российского. К слову, до «революции достоинства» в 2013 году это соотношение для «Незалежной» было чуть более оптимистичным: 1 к 3. Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, как Госстат Украины смог «нарисовать» столь значительный прирост ВВП...

Перед выборами Пахана украинской клоунаде нет границ ;-)))))

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:59

naebabchenka_drysch: А причем здесь ВВП и доходы граждан ? Они никак не связаны.. Или Вы собираетесь на завтрак кушать кусок танка, а запивать его нефтью ? Россиянам в их стране ничего не принадлежит, здесь в Хозяевах всего Путин и его банда.

parasuk_ 25 декабря 2018 | 16:51

kottigr1: Сначала майданутые бабуины обвалили экономику на 8-10% в 2014 и 2015, а теперь показывают рост в 2,5%. Такое вот экономическое чудо по-украински :)

kottigr1 25 декабря 2018 | 16:57

parasuk_: Бабуины - это Путин с Медведевым ?.. Так у них даже после кражи Крыма рост ВВП в минусе.. Не пошло краденное впрок..

platonnekafrin 25 декабря 2018 | 16:14

Спасибо, Дим! А то, того и гляди, эти бандеровцы отымут у меня то, что я утаил от нашей налоговой, а тебе в виноградник нагадят. Спасибо!

vasutka7 25 декабря 2018 | 16:28

Россия заслужила санкции, а Украине- то за что.

ura_123 25 декабря 2018 | 16:31

Чо это на фото за полудурок?

agamasat 25 декабря 2018 | 16:43

Где-то читал такую фразу - "Юродивая россия". Сейчас она пришла, как-то невзначай, на ум.

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