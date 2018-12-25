"Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов"

Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов, в первую очередь – в энергетике. Об этом заявил президент Путин перед началом встречи с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Переговоры проходят в Кремле.

Ранее вице-премьер российского правительства Антон Силуанов заявил о том, что доверие к Белоруссии потеряно и Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен. Силуанов, в частности, напомнил о санкционной продукции, которая идет в Россию через Белоруссию.