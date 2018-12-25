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16:00, 25 декабря 2018

Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов

Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов, в первую очередь – в энергетике. Об этом заявил президент Путин перед началом встречи с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Переговоры проходят в Кремле.

Ранее вице-премьер российского правительства Антон Силуанов заявил о том, что доверие к Белоруссии потеряно и Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен. Силуанов, в частности, напомнил о санкционной продукции, которая идет в Россию через Белоруссию.

Комментарии

22

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tv_victim 25 декабря 2018 | 16:04

Значит раскошелился.

kindman_a 25 декабря 2018 | 16:06

"...Москва и Минск могут быть довольны развитием..."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

А остальные сотни городов и населенных пунктов двух стран?

pyco__mypucmo 25 декабря 2018 | 16:08

если )(уйло доволен, значит какая-то пакость ему удалась.

danko1 25 декабря 2018 | 16:15

pyco__mypucmo: Путин всегда сам собой доволен и считает, что всё делает правильно.
Плохо только то, что с ним и его враньём согласны только его подельники и холуи продажные, а думающие люди ему давно не верят, но ничего изменить пока не могут.

vezdehod1 25 декабря 2018 | 16:23

Если батька Лукаш остался доволен. то твоё мнение Уже никого не интересует.

noxepy_88 25 декабря 2018 | 16:05

Лёха, а какие у Путена часы?

aspid55 25 декабря 2018 | 16:24

noxepy_88: детка, тебе вот по хъру, а в России творится непотребное.
Власть в России открыта и нагло захватывают масоны. Нерпикрытые, мать иху.
--
Политтехнолог Вячеслав Смирнов, приведший на пост губернатора Приморья единоросса Олега Кожемяко, приглашен на работу в администрацию президента РФ, где займется мониторингом региональных кампаний, а также развитием партийной системы.

Об этом пишет во вторник, 25 декабря, издание " Газета.Ru" со ссылкой на источник в администрации президента.

СМИ отмечают любопытный факт: новый сотрудник российского лидера является также помощником Андрея Богданова – "великого мастера Великой масонской ложи России" (ВЛР).

детка, тебе все еще по хъру судьба России?

viktorova 25 декабря 2018 | 16:08

//Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений,//

А могут быть и недовольны...

Дедушка убогие формулировки продолжает изрыгать..

tvitov66 25 декабря 2018 | 17:04

viktorova: дедушка старый, ему всё равно ... не до удовольствий

gregor 25 декабря 2018 | 16:08

Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов
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Путин распорядился ..быть довольными .
Барин сказал ,что мы довольны .
Одобрямс ..... сказали холопы .., мы довольны .. .ляпи дальше .

neyexo 25 декабря 2018 | 16:21

gregor:
могут быть довольны
что еще могут?
могут быть недовольны

platonnekafrin 25 декабря 2018 | 16:11

Чтоб близнецов не путали. Тот, что с усами не Песков, а Минск, а косоглазый это наш - Москва.

mogilev_ 25 декабря 2018 | 16:13

Нужно будет смотреть в конце встречи...

sokol40 25 декабря 2018 | 16:16

Ну какой красава!

dvdd 25 декабря 2018 | 16:20

Сранно, а Силуанов сказал: не друзья они нам боле.

Силуанов заявил об утрате доверия к Белоруссии

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/12/2018/5c22072f9a794722a5cbbb3c?from=newsfeed

kp6ic 25 декабря 2018 | 16:20

еще бы, налоги поднимает, пенсионный возраст поднял, бабло с народа стрижет, белорусов миллиардами каждый год кормит. как же тут не быть довольным?

captaingeorge 25 декабря 2018 | 16:30

Русский язык интересен нюансами! Что значит "могут быть довольны", почему не просто "довольны"? Т.е. довольны, но несовсем, или недовольны, хотя положено быть довольными. Россия в цугцванге - ей категорически нельзя терять последнего союзника! Лукашенко опять обыграет нашего Гаранта, Гарант еще больше станет ненавидеть Лукашенко, вот такая братская любовь...

creta 25 декабря 2018 | 16:32

И опять Владимир Владимирович переиграл всех на мировой арене!. Стоило батьке рыпнутся, так Путин всё сразу разрулил и все стали довольны.

P.S. Только каклы насчёт Крыма воют, но это их проблемы.

perestarok 25 декабря 2018 | 16:33

"Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов"

Путин ещё на год купил дружбу очередных проституток за счёт российского народа?

demosua 25 декабря 2018 | 16:35

Ну чего ж он такой грустный на фото? Съездил бы на Мальдивы или Сейшелы _ оттянулся , развеялся... А то все рудники проклятые да галеры...

agamasat 25 декабря 2018 | 16:45

Ряд проблемных вопросов для населения двух стран - это власть путена и лукашенко.

ex_ex 25 декабря 2018 | 16:53

И местных трактористов поддерживать не будем, ежели чо? Пичаль.

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