Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов
Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов, в первую очередь – в энергетике. Об этом заявил президент Путин перед началом встречи с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Переговоры проходят в Кремле.
Ранее вице-премьер российского правительства Антон Силуанов заявил о том, что доверие к Белоруссии потеряно и Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен. Силуанов, в частности, напомнил о санкционной продукции, которая идет в Россию через Белоруссию.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 25 декабря 2018 | 16:04
Значит раскошелился.
kindman_a 25 декабря 2018 | 16:06
"...Москва и Минск могут быть довольны развитием..."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А остальные сотни городов и населенных пунктов двух стран?
pyco__mypucmo 25 декабря 2018 | 16:08
если )(уйло доволен, значит какая-то пакость ему удалась.
danko1 25 декабря 2018 | 16:15
pyco__mypucmo: Путин всегда сам собой доволен и считает, что всё делает правильно.
Плохо только то, что с ним и его враньём согласны только его подельники и холуи продажные, а думающие люди ему давно не верят, но ничего изменить пока не могут.
vezdehod1 25 декабря 2018 | 16:23
Если батька Лукаш остался доволен. то твоё мнение Уже никого не интересует.
noxepy_88 25 декабря 2018 | 16:05
Лёха, а какие у Путена часы?
aspid55 25 декабря 2018 | 16:24
noxepy_88: детка, тебе вот по хъру, а в России творится непотребное.
Власть в России открыта и нагло захватывают масоны. Нерпикрытые, мать иху.
--
Политтехнолог Вячеслав Смирнов, приведший на пост губернатора Приморья единоросса Олега Кожемяко, приглашен на работу в администрацию президента РФ, где займется мониторингом региональных кампаний, а также развитием партийной системы.
Об этом пишет во вторник, 25 декабря, издание " Газета.Ru" со ссылкой на источник в администрации президента.
СМИ отмечают любопытный факт: новый сотрудник российского лидера является также помощником Андрея Богданова – "великого мастера Великой масонской ложи России" (ВЛР).
детка, тебе все еще по хъру судьба России?
viktorova 25 декабря 2018 | 16:08
//Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений,//
А могут быть и недовольны...
Дедушка убогие формулировки продолжает изрыгать..
tvitov66 25 декабря 2018 | 17:04
viktorova: дедушка старый, ему всё равно ... не до удовольствий
gregor 25 декабря 2018 | 16:08
Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Путин распорядился ..быть довольными .
Барин сказал ,что мы довольны .
Одобрямс ..... сказали холопы .., мы довольны .. .ляпи дальше .
neyexo 25 декабря 2018 | 16:21
gregor:
могут быть довольны
что еще могут?
могут быть недовольны
platonnekafrin 25 декабря 2018 | 16:11
Чтоб близнецов не путали. Тот, что с усами не Песков, а Минск, а косоглазый это наш - Москва.
mogilev_ 25 декабря 2018 | 16:13
Нужно будет смотреть в конце встречи...
sokol40 25 декабря 2018 | 16:16
Ну какой красава!
dvdd 25 декабря 2018 | 16:20
Сранно, а Силуанов сказал: не друзья они нам боле.
Силуанов заявил об утрате доверия к Белоруссии
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/12/2018/5c22072f9a794722a5cbbb3c?from=newsfeed
kp6ic 25 декабря 2018 | 16:20
еще бы, налоги поднимает, пенсионный возраст поднял, бабло с народа стрижет, белорусов миллиардами каждый год кормит. как же тут не быть довольным?
captaingeorge 25 декабря 2018 | 16:30
Русский язык интересен нюансами! Что значит "могут быть довольны", почему не просто "довольны"? Т.е. довольны, но несовсем, или недовольны, хотя положено быть довольными. Россия в цугцванге - ей категорически нельзя терять последнего союзника! Лукашенко опять обыграет нашего Гаранта, Гарант еще больше станет ненавидеть Лукашенко, вот такая братская любовь...
creta 25 декабря 2018 | 16:32
И опять Владимир Владимирович переиграл всех на мировой арене!. Стоило батьке рыпнутся, так Путин всё сразу разрулил и все стали довольны.
P.S. Только каклы насчёт Крыма воют, но это их проблемы.
perestarok 25 декабря 2018 | 16:33
"Путин: Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на ряд проблемных вопросов"
Путин ещё на год купил дружбу очередных проституток за счёт российского народа?
demosua 25 декабря 2018 | 16:35
Ну чего ж он такой грустный на фото? Съездил бы на Мальдивы или Сейшелы _ оттянулся , развеялся... А то все рудники проклятые да галеры...
agamasat 25 декабря 2018 | 16:45
Ряд проблемных вопросов для населения двух стран - это власть путена и лукашенко.
ex_ex 25 декабря 2018 | 16:53
И местных трактористов поддерживать не будем, ежели чо? Пичаль.