Министерство обороны представило календарь «Армия России» на 2019-ый год
На страницах изображена российская военная техника и военнослужащие. Каждое фото сопровождает шутливое описание, в частности, в календаре есть изображение пусковой установки с подписью «доставка грузов в любую точку мира», а также фото девушки, которая смотрит в прицел, и подпись «от некоторых женщин сносит голову».
Комментарии14
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zkotor 25 декабря 2018 | 15:40
В нём весь подворотный интеллект этой шушеры
serhio_25__ 25 декабря 2018 | 15:49
zkotor: Какой этой шушеры? Которая защищает твою жизнь и жизнь твоей семьи и близких?
polikarpich 25 декабря 2018 | 15:59
serhio_25__: От кого? От них самих впору защищаться.
Это уже полный идиотизм. Шутки дегенератов. Власть в России захватили мутанты.
С этим хорошо сочетается чесночно-самогонный хохот и "е...ть, ...е...ть" через каждое слово.
У каждого такого путриота сей календарь обязательно должен висеть над кроваткой.
tant14 25 декабря 2018 | 15:49
zkotor: Это называется "солдатский юмор", обычно так обозначяают что-то уж совсем тупое и непотребное.
Но что поделать, если мозги у них такие
archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 15:54
tant14:
а календарь с путинами будет?
nitsahon 25 декабря 2018 | 15:40
что-то маловато там женщин... пусть берут пример с фирмы Pirelli... да и техникой российской пугать народ особо не стоит(даже на календарях)..
gvs 25 декабря 2018 | 15:42
А доставка в рай там упоминается? ))))
anemon 25 декабря 2018 | 15:44
С кадрами из мультиков?
serhio_25__ 25 декабря 2018 | 15:51
anemon: Укропская армия и американская армия тоже все о мультиках рассказывали. А потом укропы сдали Крым без боя, просрали весь свой флот без боя, а США позорно бежали из Сирии. Наверное испугались российских мультиков?
oneoretwo 25 декабря 2018 | 15:51
....для подворотни и слопатыедов - сойдет...
valeromm 25 декабря 2018 | 15:58
Красиво и остроумно.
Но быдлота может и не понять.
polikarpich 25 декабря 2018 | 16:05
valeromm: Конечно! Не всем же дано уразуметь гениальность полотна "Кошка. Вид сзади".
alex_sionist 25 декабря 2018 | 16:08
Салдафонский юмор от салдафонов, а какой он может быть?
demosua 25 декабря 2018 | 16:31
Ну хоть чувство юмора появилось у этих ненужных... Хорошо, что не черного...