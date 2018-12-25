Министерство обороны представило календарь «Армия России» на 2019-ый год

На страницах изображена российская военная техника и военнослужащие. Каждое фото сопровождает шутливое описание, в частности, в календаре есть изображение пусковой установки с подписью «доставка грузов в любую точку мира», а также фото девушки, которая смотрит в прицел, и подпись «от некоторых женщин сносит голову».