Комиссия по делам несовершеннолетних в Петербурге прекратила административное дело координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина, который вывесил баннер «Принадлежит Ингушетии» на мосту Кадырова. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Полиция составила протокол на Хорошенина, посчитав акцию несогласованным пикетом, однако комиссия по делам несовершеннолетних не обнаружила состава правонарушения.