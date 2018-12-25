Верховный суд России разрешил использовать так называемую «шпионскую технику» для обеспечения личной безопасности
Верховный суд России разрешил использовать так называемую «шпионскую технику» для обеспечения личной безопасности и слежки за домашними животными. В постановлении пленума Верховного суда отмечается, что смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и некоторые другие устройства могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно, путем технической доработки, приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию. Также Верховный суд признал преступлением обнародование переписки или телефонных разговоров граждан, если это сделано по прямому умыслу.
Комментарии4
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yralez 25 декабря 2018 | 15:42
суд признал преступлением обнародование переписки или телефонных разговоров граждан, если это сделано по прямому умыслу.
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Т.е. сьемка семейной жизни супругов-свидетелей Иеговы ФСБэшниками в течении 9 месяцев законна.
Там прямого умысла не было.
bugbugbug 25 декабря 2018 | 15:44
"cмартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и некоторые другие устройства"
Некоторые другие - это какие? За китайский GPS-трекер будут и дальше уголовку штамповать?
oneoretwo 25 декабря 2018 | 15:48
...вс разрешил использовать так называемую «шпионскую технику» для обеспечения личной безопасности...
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...регистратор на шею - для личной безопасности и пускай хоть один гестаповец предъявит НЕзаконное требование - сразу в табло, потамушта уже бандит...
vezdehod1 25 декабря 2018 | 16:27
Полицаям решение Верховного суда не указ - один хрен будут привлекать, но с другой мотивировкой.