Верховный суд России разрешил использовать так называемую «шпионскую технику» для обеспечения личной безопасности и слежки за домашними животными. В постановлении пленума Верховного суда отмечается, что смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и некоторые другие устройства могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно, путем технической доработки, приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию. Также Верховный суд признал преступлением обнародование переписки или телефонных разговоров граждан, если это сделано по прямому умыслу.