Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян объявлен в международный розыск
Бывшему чиновнику заочно предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями, — рассказали Интерфаксу в Басманном суде. Детали обвинения против Чуяна в суде раскрывать не стали. По некоторым данным, Чуян сейчас находится в Израиле.
Комментарии14
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anemon 25 декабря 2018 | 15:41
Интересно, что они там в алкоголе регулируют?
provincial49 25 декабря 2018 | 15:48
anemon: Что регулируют? Размеры откатов
neyexo 25 декабря 2018 | 16:10
anemon:
марки, учитывается каждая бутылка
Требуют банковские гарантии должного использования марок, суммы гарантий сотни млн рублей.
И поверьте - там есть что регулировать, т.к. содержимое поллитра водки стоит меньше 10 рублей, даже самой лучшей
oneoretwo 25 декабря 2018 | 15:44
...видать, на всю оставшуюся нарегулировал, а таблицу деления забыл на даче....
hitry 25 декабря 2018 | 15:48
забухал просто
udavvi_naebabchenku 25 декабря 2018 | 15:49
Очередная богоизбранная "политическипреследуемая" наворовавшая МорЖ спряталась на родине предков.
alex_sionist 25 декабря 2018 | 16:13
udavvi_naebabchenku: У нас с вами безвизовый вьезд поэтому тов. Чуян, Барабан, Григорян и Пердукян могут свободно к нам приехать, а в европу нет.
udavvi_naebabchenku 25 декабря 2018 | 16:54
alex_sionist: Ну а вам то всякую шваль у себя прятать не западло?
agriment 25 декабря 2018 | 15:52
"Бывший глава..."
- А где был Минфин, которому подчинено это ведомство, когда он превышал полномочия?
Почему всё о "бывших", которых не достать и доставать никто не будет,
почему про настоящих молчит Минфин?, может в доле?
a_buvgrobu 25 декабря 2018 | 15:57
Вот из таких Чуянов, Клишасов и прочей вороватой мрази и состоит вся пупуевская комарилья. Даже не через одного, а каждый и каждая..
tv_victim 25 декабря 2018 | 16:01
Сделал то, к чему ежесекундно готов любой крупный чиновник. А именно свинтил на заранее подготовленный "запасной аэродром", куда давно вывел нажитое непосильным трудом...
uralruss 25 декабря 2018 | 16:05
Ещё один дорегулировался, регулировщик хренов.
neyexo 25 декабря 2018 | 16:18
uralruss: фамилия правильная - вот почуял и смылся
uralruss 25 декабря 2018 | 16:26
neyexo: Ага. Ха-ха-ха.