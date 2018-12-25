Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян объявлен в международный розыск

Бывшему чиновнику заочно предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями, — рассказали Интерфаксу в Басманном суде. Детали обвинения против Чуяна в суде раскрывать не стали. По некоторым данным, Чуян сейчас находится в Израиле.