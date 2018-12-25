Россия расширила список украинских граждан и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции
Такое постановление подписал премьер Медведев. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России, — написал Медведев в Твиттере. В предыдущий раз «черный» список расширялся в середине сентября. В нем более 200 граждан Украины и почти 70 юридических лиц.
Комментарии13
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sergey_volkov 25 декабря 2018 | 15:46
Воры защитники государства. Однако.
vikwlad 25 декабря 2018 | 15:49
"Это сделано для защиты интересов российского государства..."
Что-то как-то хреново кремлёвская ОПГ защищает интересы российского государства. То войны развязывает, то аннексирует территорию соседнего государства, а в результате получает международные санкции и разбазаривает деньги из госбюджета.
ppsh 25 декабря 2018 | 15:54
vikwlad: мозги себе аннексируй, убогенький...
kottigr1 25 декабря 2018 | 15:58
ppsh: Тактика у Кремля одна.. Топить деньгами россиян печь войны, аж с 2008 года..
Агрессия к Грузии, Украине, захват Крыма, Сирия наверное уже обошлись россиянам более чем в 1 триллион долларов и конца и края этому сжиганию денег не видно..
kukluxklon 25 декабря 2018 | 15:58
vikwlad: ибанько, ты смешон и опозорен
echo_shar 25 декабря 2018 | 17:08
vikwlad:
Точно. Референдум - это недемократично! )))
vsokolov 25 декабря 2018 | 15:54
Все чаще уподобляются Украине. Соревнуются с ней в идиотизме и воровстве. Скоро начнут за болтовню арестовывать, под маркой "госизмена"
kukluxklon 25 декабря 2018 | 16:01
vsokolov: лично моё мнение, давно пора санкции против украины вводить, меня вообще не улыбает с ними торговать и как то поддерживать. Лично мне плевать на народ украины, они сами себе избрали свой путь, так почему мы должны терпеть их выходки. Вообще перекрыть им газ и прочий товарооборот, пусть поймут по чем фунт лиха.
kottigr1 25 декабря 2018 | 16:06
kukluxklon: Всё в твоих руках. Можешь назло Украине запереться в туалете и нюхать там свой газ...
ppvngavr 25 декабря 2018 | 16:02
Это сделано по принципу: кто громче всех кричит "держи вора". Конечно, сам вор. О путинском тупике в украинском вопросе читайте в публикации: "Крымско-Донбасский Тупик": https://www.proza.ru/2018/11/27/1257
yakutt86 25 декабря 2018 | 16:08
ЗАПРЕТИТЬ всем украинским военным кораблям входить в территориальные воды России, Под угорозой навала, тарана....
valeromm 25 декабря 2018 | 16:18
Вот честно, почему бы не принять закон, типа поправки Джексона-Вэнника.
В законе должно быть сказано: запрещен транзит углеводородов через страны, которые на официальном уровне поддерживают бандеровцев-фашистов.
echo_shar 25 декабря 2018 | 17:11
Само существование Украины, такой, какая она есть сейчас, не выгодно ни России, ни ЕС, ни штатам, ни самим жителям Украины.