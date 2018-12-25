Z Архив новостей новости
5 2 6 128
15:04, 25 декабря 2018

В Екатеринбурге депутаты гордумы отменили собственное решение повысить зарплату мэру города

Доход Александра Высокинского на этой должности мог бы достигать 6 миллионов рублей в год, а теперь будет гораздо скромнее.

Дума Екатеринбурга официально отменила решение о повышении зарплат мэру и сотрудникам городской администрации. Вместо кратного увеличения премиальных выплат зарплата Алексанлра Высокинского и его подчиненных будет проиндексирована на стандартные 4,3 процента. Резкое повышение зарплаты мэр объяснял необходимостью сделать работу в администрации города конкурентноспособной на рынке труда. Высокинский заявил, что дискуссия по поводу расходов на работу аппарта мэрии продолжится, специалисты готовят аналитику по другим городам. Предложение мэрии кардинально увеличить зарплаты муниципальным чиновникам вызвало скандал, он дошел до Москвы – Глава генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что депутаты должны пересомотреть решение. Кстати, в гордуме несколько человек работают на платной основе и  они тоже рассчитывали повысить себе зарплату, но окрик Турчака вынудил их пересмотреть решение в ущерб собственному карману.

В результате отмены решения в бюджете освободилось 300 миллионов рублей, которые теперь направят на ремонт городских школ.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

plank1957 25 декабря 2018 | 15:16

Что-то я сомневаюсь, что эти средства пойдут на ремонт школ.

oneoretwo 25 декабря 2018 | 15:23

...что, на улицах жители в рожу стали плевать ?....

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Приходится школьнику учиться жить не скажу применительно к подлости, но, по крайней мере, применительно к внешним условиям бытия, которые далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Ну ничего не поделаешь…

5 503 6 29279 20.12
#слушать 02:39:13 8читать ;смотреть $скачать 36.4 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Михаил Ошеров блогер, публицист, политический эксперт (Израиль)

Судороги израильской военной доктрины Вкратце можно сформулировать основной тезис израильской военной доктрины – постоянная агрессия против соседей. Или, говоря другими словами, война без потерь на чужой территории…

5 193 6 11659 23.12
Kизраиль, войны, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 112 6 9085 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 63 6 6172 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Conflict Intelligence Team Расследования военных конфликтов

В Сирии при минометном обстреле погиб бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко Ответственность за обстрел издание возлагает на «Фронт национального освобождения» — коалицию умеренных и исламистских группировок сирийской оппозиции под эгидой Турции…

5 159 6 26422 18.12
Kсирия, военные, рф, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 120 6 12127 08:29
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 341 6 36057 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Новости

Акции крупнейших российских компаний падают на 3-5% Мировые цены на нефть накануне снизились более чем на 6%...

5 46 6 5013
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 107 6 11757 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Что для вас интереснее на пресс-конференции Путина?
5 58 6 6789 20.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 77 6 9316 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 198 6 25364 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 193 6 24721 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Вперёд, в прошлое! Народ не верит в путинскую стабильность и хочет назад, к Брежневу. Как бы ни старались федеральные телеканалы, россиянин всегда голосует рублём…

5 633 6 91067 19.12
Kобщество, история, опросы, политика, мнения
Интервью #ещенепознер

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский министр культуры РФ

Я вообще большой противник политкорректности, особенно в европейском понимании этого слова. Потому что политкорректность – это, как правило, неправда…

5 51 6 7431 24.12
#слушать 41:30 8читать $скачать 9.5 МБ
Kистория, культура
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 148 6 21313 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения

Популярное за неделю

Новости

«Останкино» хочет судиться с «Первым каналом» Телецентр подал два иска, требуя вернуть накопленные долги, объем которых, утверждают в компании, достиг «критического значения»...

5 11 6 7634
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Редко бывает такое, что удается изобрести лекарство, которое гораздо опасней и смертоносней, чем сама болезнь, но в России это умеют…

5 95 6 154403 19.12
#слушать 49:44 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 52 6 27568 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 299 6 440042 23.12
Kпутин, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 174 6 126143 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7510138
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3825875

Сегодня в эфире