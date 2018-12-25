В Екатеринбурге депутаты гордумы отменили собственное решение повысить зарплату мэру города

Доход Александра Высокинского на этой должности мог бы достигать 6 миллионов рублей в год, а теперь будет гораздо скромнее.

Дума Екатеринбурга официально отменила решение о повышении зарплат мэру и сотрудникам городской администрации. Вместо кратного увеличения премиальных выплат зарплата Алексанлра Высокинского и его подчиненных будет проиндексирована на стандартные 4,3 процента. Резкое повышение зарплаты мэр объяснял необходимостью сделать работу в администрации города конкурентноспособной на рынке труда. Высокинский заявил, что дискуссия по поводу расходов на работу аппарта мэрии продолжится, специалисты готовят аналитику по другим городам. Предложение мэрии кардинально увеличить зарплаты муниципальным чиновникам вызвало скандал, он дошел до Москвы – Глава генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что депутаты должны пересомотреть решение. Кстати, в гордуме несколько человек работают на платной основе и они тоже рассчитывали повысить себе зарплату, но окрик Турчака вынудил их пересмотреть решение в ущерб собственному карману.



В результате отмены решения в бюджете освободилось 300 миллионов рублей, которые теперь направят на ремонт городских школ.