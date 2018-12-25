Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил несоответствия в налоговой декларации сенатора Андрея Клишаса

В новом расследовании ФБК утверждается, что сенатор не задекларировал участок земли площадью более 5 тысяч квадратных метров в подмосковном поселке Горки-2. По данным расследователей, Клишасу также принадлежат дом и большой земельный участок на Пестовском водохранилище и участок с домом площадью 7 с половиной гектаров в Истринском районе Подмосковья. В своем расследовании ФБК также напоминают, что в 2014-ом году обнаружило у Клишаса частично незадекларированный участок в Швейцарии, — отмечает издание Медуза.