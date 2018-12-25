Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил несоответствия в налоговой декларации сенатора Андрея Клишаса
В новом расследовании ФБК утверждается, что сенатор не задекларировал участок земли площадью более 5 тысяч квадратных метров в подмосковном поселке Горки-2. По данным расследователей, Клишасу также принадлежат дом и большой земельный участок на Пестовском водохранилище и участок с домом площадью 7 с половиной гектаров в Истринском районе Подмосковья. В своем расследовании ФБК также напоминают, что в 2014-ом году обнаружило у Клишаса частично незадекларированный участок в Швейцарии, — отмечает издание Медуза.
Комментарии12
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vladimir1967 25 декабря 2018 | 15:08
Это обычное дело - он же путриот.
polsan 25 декабря 2018 | 15:17
vladimir1967: обычный чиновник высокого ранга, который на Майбахе ездит везде...
danko1 25 декабря 2018 | 15:29
polsan: Может, он картошку на пенсии разводить планирует?
plank1957 25 декабря 2018 | 15:12
И после этого Клишас предлагает законопроект о пиетете к государству и его представителям? Я соглашусь с ним, если Клишаса посадят.
polsan 25 декабря 2018 | 15:20
plank1957: Кто же его посадит, он же памятник .... эпохе.
agriment 25 декабря 2018 | 15:33
plank1957: 15:12 " Я соглашусь с ним, если Клишаса посадят"
- А условие "если"для чего?
по Клишасу тюрьма тосковала ещё в нулевые...а поскольку сидит в сенаторах ,
то, видимо, делится, с кем надо, питая "пиетет" совсем к другому государству,
Россия и население российское для него источник бабла, для проживания за рубежом.
Клиншас, в Швейцарии сидел бы уже давно,
а в России, будет издеваться над народонаселением и получать повышенную пенсию на каждую собаку в его питомниках, за счёт российского народа.
Беспредел власти.....
jetsam 25 декабря 2018 | 15:15
то же мне, новость.....
вот, если бы у ролдугино обнаружилось, что он купил 100тыс скрипок
и раздал талантливым детям бесплатно - вот это была бы новость!
я бы, даже, со стула упал бы...
а так - ну у взяткобрателя нашли кусок взятки - плохо скрыл и что?
что такого? тут в любого сенатора\депутата\губернатора\охранника
плюнь - море чего обнаружишь....
ivar1964 25 декабря 2018 | 15:18
Читатели не знали, что "абсолютные патриоты" освобождены от налоговых деклараций ...
trans 25 декабря 2018 | 15:19
Вон Письков записал недвижимость в России и на Западе на жену и детей, и никаих проблем. Гребут путинская шобла только так. Ну еще бы, они за Путей как за каменной стеной.
cinqcoins 25 декабря 2018 | 15:20
Редактор, повторите правила наращения к порядковым числительным, пожалуйста! Во-первых, в 2014-м (а не -ом), а во-вторых, годам наращения не приписывают. Доберитесь до Розенталя наконец!
a_buvgrobu 25 декабря 2018 | 15:22
А что так только у сенатора Клишаса ? А не так ли обстоят дела у всей путинской комарильи от депутатов и грал маленьких городов, наподобие тех же Клинцов, до министров, сенаторов, депутатов думы и их бесчисленных замов, помов, советникоы и тому подобной шушеры ? Она ВСЯ пупуевская власть такая, ВСЕ пупуевских назначенцы, выдвиженцы и т.п. от только что назначенных до уже снятых, пересаженных на другие кресла или ушедших..
yralez 25 декабря 2018 | 15:34
Как какое нибудь рыло высунется, обязательно вор.