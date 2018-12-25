Суд отказал организатору убийства Галины Старовойтовой в условно-досрочном освобождении

Это была вторая попытка Юрия Колчина выйти на свободу по УДО.

Постановление об отказе в условно-досрочном освобождении Юрия Колчина вынесла судья Брасовоского районного суда Евгения Камимнская. В своем решении она подчеркнула, что обвиняемый имеет 25 взысканий со стороны руководства колонии строго режима номер 4, где он отбывает наказание. Кроме того, добавила судья, Колчин не встал на путь исправления. Потерпевший по уголовному делу — помощник Галины Старовойтовой Руслан Линьков — также выступал против УДО. Он сказал, что организатор убийства политика не раскаялся в содеянном, не дал показаний в отношении своих соучастников и не попросил прощения. Напомню, в общей сложности Колчин, которого в 2001-ом году указом президента наградили медалью Суворова, отсидел 16 лет. Суд в 2005 году приговорили его к 20 годам заключения. По версии следствия, он организовал убийство Галины Старовойтовой, в частности нашел исполнителей преступления и организовал покупку оружия. Сам Колчин уже просил об условно досрочном освобождении два года назад, тогда ему отказал Тосненский районный суд Ленинградской области.

Галину Старовойтова расстреляли в подъезде ее дома на канале Грибоедова в Петербурге 20 лет назад. Заказчика убийства не нашли до сих пор.