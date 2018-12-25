Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров в связи со снижением цен на нефть
Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров в связи со снижением цен на нефть, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, правительство держит под контролем эту тематику, а также добавил, что в Кремле в перспективе рассчитывают на определенную коррекцию цен с учетом договоренности о сокращении уровни добычи в рамках ОПЕК+.
Стоимость нефти марки Brent вчера вечером опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с августа прошлого года.
Обвал цен на нефть негативно отразится на российской экономике, а также коснется и обычных граждан страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов.
Родионов добавил, что такая ситуация отразится и на потребителях, так как приведёт к повышению цен на товары.
Комментарии8
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sorswen 25 декабря 2018 | 15:05
хахаха, у кремлядей пукан пригорает, общак дырявый. придется пенсионный возраст до 110 лет поднимать бгг
gonduras_in_colima 25 декабря 2018 | 15:24
Я уже 100500 раз повторял портянкам: никаких фундаментальных причин для дорогой нефти нет и уже не будет никогда.
Ещё раз: ни-ко-гда.
То, что случилось в уходящем году, было результатом наложения трёх причин среднесрочного характера: сговор опек-неопек, падение добычи в Венесуэле и санкции против Ирана.
По картельному сговорв опек-неопек я прогнозировал ещё до последнего их заседания пару недель назад: никакого действенного соглашения уже не будет, т.к. оно просто невозможно по раскладу.
Любое разумное сокращение рынок компенсирует за несколько месяцев, и придётся опять сокращать, и вновь это скоро догонится.
Через несколько лет такой игры опек-неопек потеряет существенную долю экспортного рынка, которую перехватят другие операторы, и это будет ппц.
В общем, реальный потенициал сговора опек-неопек подошёл к концу, и пора собирать камни.
А их намного больше, нежели было бы без сговора.
И саму ОПЕК ждёт развал на уровне самой идеи её создания и существования.
Наконец, я признаЮ стратегически правильным стратегию кремлядей во время последнего подъёма цен на жижу с низких до средних (ещё раз напомню: высоких, т.у. овер 100, уже не будет никогда) - на кормить своих ватников, а всё совать в кубышку на чёрный день.
Ибо наступает не чёрный день, а чёрное навсегда.
Ну, как-то так.
laz89 25 декабря 2018 | 15:33
У русских будут Интернеты первого, второго и третьего класса (как каюты на пароходе). Первый для высшего начальства, второй для силовиков и третий класс для челяди.
В последнем будут только Одноклассники, Вконтактик и сайт оплаты услуг ЖКХ, штрафов и налогов. Гггг...
piter_ug 25 декабря 2018 | 15:12
Тут им не совещаться надо, а молиться, чтобы нефть ниже не упала и не застыла там надолго.
А то никакие пуцгвардии не помогут.
Могли бы помочь быстрые ноги, да вот бежать некуда.
sorswen 25 декабря 2018 | 15:15
piter_ug: "Могли бы помочь быстрые ноги, да вот бежать некуда."
Есть вертолет с корзинкой
mathmovesu 25 декабря 2018 | 15:15
насколько я знаю аббревиатура ОПЕК - означает "организаця стран экспортеров нефти".
надо срочно переназвать ету контору в ОЛКПШМ - "организация лузеров, которая пыталась шантажировать мир"...
ara_1 25 декабря 2018 | 15:24
Вопрос к профессору, почему падение цен на энергоносители приведет к росту цен на товары?? Или это такой "Российский феномен"? Спасибо.
oneoretwo 25 декабря 2018 | 15:28
...как говорит один акаДэмик - ака басмач: кто не видит, тот поймет...