Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров в связи со снижением цен на нефть, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, правительство держит под контролем эту тематику, а также добавил, что в Кремле в перспективе рассчитывают на определенную коррекцию цен с учетом договоренности о сокращении уровни добычи в рамках ОПЕК+.

Стоимость нефти марки Brent вчера вечером опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с августа прошлого года.

Обвал цен на нефть негативно отразится на российской экономике, а также коснется и обычных граждан страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов.

Родионов добавил, что такая ситуация отразится и на потребителях, так как приведёт к повышению цен на товары.