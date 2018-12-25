Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции
Премьер-министр Медведев своим постановлением расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции. По словам Медведева, это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
Комментарии15
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kindman_a 25 декабря 2018 | 15:06
А чё там в Псехако - все ли готово для празднования Нового года, а?
predator_triton 25 декабря 2018 | 15:10
Якутский пенсионер слепил из навоза символ 2019 года
Житель села Ерт Горного района Якутии Аркадий Васильев слепил из навоза символ 2019 года — огромного кабана.
«Фигуры — символы года из навоза делаю четыре или пять лет. Эту свинью начал лепить еще с осени. Сначала по отдельности слепил части тела, потом соединил их», — рассказал Васильев журналистам.
Высота скульптуры — около 80 см, в длину она достигает одного метра.
ignachio 25 декабря 2018 | 15:32
Медвед ввел санкции против Тимошенко и сына Парашенко. Тимохе - чтобы не догадались, что она рука Кремля, остальных - для маскировки.
laz89 25 декабря 2018 | 15:09
Русские продает электроэнергию в Китай по 1,25 руб. за 1 кВт/час, а для русских - по 3,7 руб.
С Днём энергетика!
scorpio_ 25 декабря 2018 | 15:10
Народ, вас не задолбал этот литейщик малых форм в граните?
e_mae 25 декабря 2018 | 15:10
Свинья: Запрещаю клевать моё дерьмо.
Орел: Так я же не клюю не клевал и не собирался.
Свинья: Все равно нельзя, запрещаю.
prostotak123 25 декабря 2018 | 15:11
И слушать и смотреть противно, тьфу....
valeromm 25 декабря 2018 | 15:17
Запрет на транзит газа - вот санкции, которые нужно вводить.
testmeter 25 декабря 2018 | 15:25
valeromm: У тебя непроходимость кишечника может от этого развиться. Ты и так не ахти как смотришься
solonko 25 декабря 2018 | 15:27
valeromm: Кстати, Россия опускается все ниже. Раньше грозилась отключить газ, запретила, по-сути, 95% украинского экспорта, весь украинский транзит и ещё много чего. Не сработало. Теперь, вот, транзит газа.
Прогноз: и это не сработает.
oneoretwo 25 декабря 2018 | 15:18
...для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
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...ух, ты... так вот, оказывается, как ОНЕ теперь свою банду официально обзывают...
a_buvgrobu 25 декабря 2018 | 15:25
Димон в ярости страшен...
captaingeorge 25 декабря 2018 | 15:30
Удел никчемных мудаков - искать вокруг себя врагов
Чем больше найдено врагов, тем больше радость мудаков
gray92747 25 декабря 2018 | 15:34
От таких как ты и твоих падельников надо очищать Россию.
pulalala 25 декабря 2018 | 15:35
Хохлы опять нападают.
Да доколе? Где наши искандеры?
Дайте шашку - сам пойду!