Песков: Кремль в курсе ситуации вокруг отдыха детей брянских чиновников в Турции – ее должен урегулировать сам фонд
Кремль в курсе ситуации вокруг отдыха детей брянских чиновников в Турции – ее должен урегулировать сам благотворительный фонд имени погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
Он уточнил, что в Кремле узнали об этом из СМИ. «Мы видим, что реакция весьма критическая. Но мы видим и то, что существуют определенная дискуссия и определенные действия, направленные на то, чтобы выправить эту ситуацию», — сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что речи о бюджетных деньгах здесь не идет. «Речь идет о деятельности фонда. Мы не сомневаемся, что он сам примет меры, чтобы ситуацию урегулировать», — заключил Песков.
По данным брянских СМИ, в марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени дипломата. Поездку организовал благотворительный фонд имени Карлова, но через несколько месяцев выяснилось, что в числе тех, кто поехал в Турцию за счет фонда, были и несколько детей местных чиновников, в то время как в поездку якобы должны были отправить детей-инвалидов.
Карлова заявляла, что поездка была оплачена турецкой стороной. При этом глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов заявил 25 декабря, что намерен из собственных средств возместить благотворительному фонду затраты на эту поездку, сумма оценивается порядка 450 тысяч рублей.
Комментарии5
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kindman_a 25 декабря 2018 | 14:50
"...должен урегулировать сам фонд..."
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Да ладно?!
А чё ж прокуратура туда кинулась сразу и эта ...учка сразу уволилась в страхе, а?!
danko1 25 декабря 2018 | 15:33
kindman_a: Удивительно, Песков в курсе.
Наверное, бывший тесть, руководитель фонда позвонил и попросил прикрыть.
trans 25 декабря 2018 | 14:56
Если уж дед Щукарь уселся в президентское кресло на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы эти рожи типа Пескова менял. А то уже блевать манит от одного его вида.
ansh 25 декабря 2018 | 14:57
Ничего, жулики порешают вопросы.
Скоро новый год. Всё забудется. Тем более, под ворохом последующих новостей.
А Шкуратов "своё" отобьёт.
Он же Шкуратов.
a_buvgrobu 25 декабря 2018 | 15:05
А то, что такая ситуация возникла вообще и сплошь и рядом повторяется с чиновниками по всей стране тоже фонд разбираться будет ? Или в созданной пупуевым системе власти иначе быть и не может ?Самое интересное, что ни СК, ни прокуратура, не будут рыть, откуда этот чиновник заработал 68 лямов.