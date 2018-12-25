Пограничная служба ФСБ рекомендует россиянам перед поездками за рубеж заранее уточнять наличие ограничений выезда
Пограничная служба ФСБ рекомендует россиянам перед поездками за рубеж заранее уточнять наличие ограничений выезда из-за долгов. Это можно сделать на сайте Федеральной службы судебных приставов как минимум за неделю до предполагаемого выезда.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bekipp 25 декабря 2018 | 14:55
Налог за дороги в ноябре оплатил, однако числюсь в должниках и начисляют пени. Россиия.
efilika 25 декабря 2018 | 15:01
Как сделать россиян невыездными? Проще паренной репы - достаточно ввести закон о просрочке оплаты на сутки.