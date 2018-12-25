В Москве полиция задержала двух владельцев детских спортивных школ, которые собирали деньги с родителей
В Москве полиция задержала двух владельцев детских спортивных школ, которые собирали деньги с родителей под предлогом открытия детских футбольных клубов. Общая сумма ущерба – около 1 миллиарда рублей, — сообщает пресс-служба МВД. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Потерпевшими признаны более семисот человек.
Комментарии5
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gvs 25 декабря 2018 | 14:39
Сбирали деньги на будущих Кокориных и Мамаевых ))))
archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 15:03
gvs:
1.000.000.000 рублей делим на 700 пострадавших и получаем, что в среднем каждый пострадавший дал 1 миллион 428 тысяч 571 руб. 42 коп. - бохато живут 700 пострадавших расеян!
kindman_a 25 декабря 2018 | 14:42
А задержать владельцев Пенсионного фонда РФ, которые насшибали гораздо больше - не надо ли, ребятки, а?
efilika 25 декабря 2018 | 14:58
они же не во власти, вот и можно задержать. А то, что они могли выстраивать планы на открытие школ, это дело второе. То, что государство не субсидирует в достаточном количестве детские организации - факт. Много ли бесплатных кружков посещают ваши дети?
ilich1971 25 декабря 2018 | 15:16
efilika: не поверите! Полно. Просто в ДЮШОРах остаются способные ребята. Которые обязаны сдавать нормативы, показывать результаты. Дальше коммерция. Футбол, хоккей популярны и полно клубов «за деньги» . В волейбол, баскетбол , легкую атлетику недобор. Хотя это все бесплатно. В каждой школе помимо платных кружков море бесплатных. Никто не ходит. У меня двое детей и я в теме.