В Москве полиция задержала двух владельцев детских спортивных школ, которые собирали деньги с родителей под предлогом открытия детских футбольных клубов. Общая сумма ущерба – около 1 миллиарда рублей, — сообщает пресс-служба МВД. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Потерпевшими признаны более семисот человек.