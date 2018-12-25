Мосгорсуд отменил приговор за репост в интернете впервые после декриминализации 282 статьи
На пересмотр в суд первой инстанции отправлено дело студента Евгения Корта. Он обвинялся в возбуждении ненависти и вражды из-за картинки в социальной сети ВКонтакте. В 2016-ом году Зеленоградский районный суд приговорил Корта к году колонии-поселения, после апелляции срок заменили штрафом в 200 тысяч рублей, — сообщает «Коммерсантъ».
Комментарии1
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 14:47
Подход должен быть аналогичен, когда Жириновский или иной депутат
машет шашкой\саблей, прячась за иммунитет неподсудности.