Мосгорсуд отменил приговор за репост в интернете впервые после декриминализации 282 статьи

На пересмотр в суд первой инстанции отправлено дело студента Евгения Корта. Он обвинялся в возбуждении ненависти и вражды из-за картинки в социальной сети ВКонтакте. В 2016-ом году Зеленоградский районный суд приговорил Корта к году колонии-поселения, после апелляции срок заменили штрафом в 200 тысяч рублей, — сообщает «Коммерсантъ».