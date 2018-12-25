За полгода снизились рейтинги 30 российских губернаторов

Среди лидеров падения – главы Ингушетии и Крыма, — сообщает РБК со ссылкой на опросы, которые проводились по заказу администрации президента. Как отмечают авторы исследования, снижение популярности Юнус-Бека Евкурова связано, в первую очередь, с протестами из-за договора о границе с Чечней. На рейтинг главы Крыма повлиял высокий уровень коррупции, а также несвоевременная реакция местных властей на выброс химических веществ на заводе «Крымский титан».