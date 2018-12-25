За полгода снизились рейтинги 30 российских губернаторов
Среди лидеров падения – главы Ингушетии и Крыма, — сообщает РБК со ссылкой на опросы, которые проводились по заказу администрации президента. Как отмечают авторы исследования, снижение популярности Юнус-Бека Евкурова связано, в первую очередь, с протестами из-за договора о границе с Чечней. На рейтинг главы Крыма повлиял высокий уровень коррупции, а также несвоевременная реакция местных властей на выброс химических веществ на заводе «Крымский титан».
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 14:57
Мало что- то: должно быть почти вдвое больше.
pusto1 25 декабря 2018 | 14:59
Евкуров одним срезаным помпончиком ушёл в -100. Про продажного гоблина даже говорить не стоит. И так далее по списку.
duke_alex 25 декабря 2018 | 15:06
Неудивительно. Вы бы лучше рассказали у кого из них рейтинг реально поднялся.
bondarenkovg 25 декабря 2018 | 15:14
Рейтинг достиг дна, но снизу опять стучат...
piter_ug 25 декабря 2018 | 15:15
//За полгода снизились рейтинги//
Разве рейтинги могут упасть ниже нуля?
oneoretwo 25 декабря 2018 | 15:16
...а они у них были, эти самые , РЕАЛЬНЫЕ рейтинги ?...