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14:30, 25 декабря 2018

Доверие к Белоруссии потеряно, — заявил первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов

Доверие к Белоруссии потеряно, Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен, — заявил первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Он, в частности, напомнил о санкционной продукции, которая идет в Россию через Белоруссию, а также подакцизные товары, также нелегально попадающие на российский рынок.

Сегодня в Москве президенты России и Белоруссии проводят переговоры. Как сообщает пресс-служба Кремля, будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов. Со своей стороны президент Лукашенко добавил, что будет обсуждаться ситуация на нефтяном рынке и влиянию на нее налогового маневра в России.

Комментарии

36

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x_signal 25 декабря 2018 | 14:37

Похоже чёрная метка батьке...

kindman_a 25 декабря 2018 | 14:38

Антоша, доверия нет не к Белоруссии, а нет его к тебе, как первому вице-премьеру российского правительства, и к твоей шобле.

ajsenev 25 декабря 2018 | 14:39

Пошли в атаку в открытую. Не зря Батька неоднократно высказывался, что будут они драться за каждую пядь земли. Теперь решили душить экономически.

gordy 25 декабря 2018 | 14:47

"Не жана она мне боле,не жана..."?

archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 14:54

ajsenev:
то есть, теперь Силуанов занимается внешней политикой?
широко шагаете, Антон Херманович - шатны не порвите

tvitov66 25 декабря 2018 | 15:04

archibald_dandy_esquire: интересно, а какое доверие к Силуанову? Как бы ему самому дно не найти ... Улюкаев уже нашёл

kompricikos 25 декабря 2018 | 15:06

archibald_dandy_esquire: так САМ говорил про прорывы

luger_max_otto 25 декабря 2018 | 14:45

Ну да: кто еще верит силуановым, путиным и т.п. сброду?

zapadnay 25 декабря 2018 | 15:09

kindman_a:
«Бесплатный сыр только в мышеловке». В нужный момент хозяин мышеловочку-то и прикроет.

boooben 25 декабря 2018 | 15:21

"Взамен" всё это время Путин получал возможность перед бараньим своим стадом строить иллюзию "собирателя земель" и "возрождателя ссср". Теперь не до жиру - иллюзии стали не по карману. Но уверен - хитрый Лукашенко найдет другого донора, денег-то небольшой стране нужно не много.

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 14:43

x_signal: чёрная метка батьке...
-
Лукашенко в отставку.

x_signal 25 декабря 2018 | 14:45

pretendent_2012: давно пора.

(комментарий скрыт)

greeg1 25 декабря 2018 | 15:15

x_signal: Похоже страна будет отмечать Новый год без белоруских омаров, хамона, пармезана и популярных спиртных напитков.

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 14:39


Если даже к Белоруссии доверие уже потеряно, то к кому же оно осталось?
К кээндээр, что ли?

tvitov66 25 декабря 2018 | 15:06

mikhail_spb_: надеюсь к этому надо отнестись с пониманием... как к повышению пенсионного возраста

b522 25 декабря 2018 | 14:39

Выходит, чтобы вас любили вы платите?А любовь такая называется продажной.

captaingeorge 25 декабря 2018 | 15:22

b522: Да, да! Как сказал один "классик", девушка с пониженной социальной ответственностью

viktorova 25 декабря 2018 | 14:42

//Доверие к Белоруссии потеряно, Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен//

Прозрение пришло? Что-то долго думали... дебилы, бл...

stichirichi 25 декабря 2018 | 14:46

больно смелое заявления, Антон! "Папка" то заругает!;)

krs_sk 25 декабря 2018 | 14:51

Учения вежливых человеков в западном округе еще не начались?

kitaiss 25 декабря 2018 | 14:53

видимо мы накануне грандиозного шухера...интересно, а в ростове дачка готова для дрыща?

pravdatut 25 декабря 2018 | 14:53

Кремль использует тер. Белорусии в военных целях, для транзита товаров, газа и др. За это необходимо плотить!!

hiryrg 25 декабря 2018 | 14:53

Бедняжечко Батька. Игра в одни ворота...

kreamssdick 25 декабря 2018 | 14:54

Грыгорыч! Дави зеленых человечков если чё!

captaingeorge 25 декабря 2018 | 14:59

Т.е. внезапно и наконец выяснилось, что Москва раздавала подарки за просто так! Вау! И кто же этот транжир, который злоупотребил нашим доверием и разбазаривал налево и направо наше достояние? Привлечь к ответственности с полной компенсацией государству растранжиренного (искать в Панаме) и сослать на поселение куда-нибудь в Тыву...

ulagai 25 декабря 2018 | 14:59

Неужели появятся снова жидобиндеровцы?

shoorah 25 декабря 2018 | 15:29

ulagai: жидопартизаны. Или белобелорусы (по аналогии с белополяками и белофинами).

consts 25 декабря 2018 | 15:03

"Он, в частности, напомнил о санкционной продукции, которая идет в Россию через Белоруссию",
--------------------------------------------------------------------------------------------
Видимо власти РФ считают, что Беларуссия должна останавливать такие товары на своей границе. Другими словами автоматически присоединиться к российским антисанкциям, и любой другой дури, которая приходит в головы правителям РФ.

bobiksdoh 25 декабря 2018 | 15:09

Пора защищать русскоязычных в Белоруссии. Как там: Гомельнаш.

miketext 25 декабря 2018 | 15:17

Это пиз-ец, ребята. Третья часть марлезонского балета начинается. У этих бля-ей вообще нет другого потенциала - только прихват территорий. Если бы за этим шло повышение уровня жизни подданых, то это был бы гитлеровский вариант, а это вообще феодализм конченный. Жрать в регионах нечего, мрази последние. Мудаки на федканалах в открытую сравнивают уровень жизни в регионах с уровнем на Украине. Что дальше?! Молдова? КНДР? Лаос? Вы, сука, углеводородная держава, вам с Англией, Канадой, Норвегией, Германией, Японией сравниваться нужно...

solonko 25 декабря 2018 | 15:21

Ну, здесь всё просто, если белорусы не согласны лишиться независимости, полностью подчиняться московскому царю и влиться в империю, значит они - фашисты, нацисты, неонацисты и генетические русофобы. С полным набором соответствующих признаков. В общем, и их надо освобождать.

prof57 25 декабря 2018 | 15:22

А у граждан России нет ни малейшего доверия к российскому Правительству в целом и Силуанову с ДАМом в частности....

nikital 25 декабря 2018 | 15:24

так это что, теперь и белорусских креветок и семги не будет? айайай.

oleg_kievlyanin 25 декабря 2018 | 15:28

//, будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов. //

А дальше яйца не пускают.

pulalala 25 декабря 2018 | 15:30

Зозать за нефть.....
Заставят

zhav 25 декабря 2018 | 15:37

Ну что,похоже в Беларуссии найдут фашистов ,хунту и нацистов, И вот вам повод убивать бывший братский народ и аннексировать бывшие братские территории ,

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