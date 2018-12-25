Доверие к Белоруссии потеряно, Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен, — заявил первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Он, в частности, напомнил о санкционной продукции, которая идет в Россию через Белоруссию, а также подакцизные товары, также нелегально попадающие на российский рынок.

Сегодня в Москве президенты России и Белоруссии проводят переговоры. Как сообщает пресс-служба Кремля, будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов. Со своей стороны президент Лукашенко добавил, что будет обсуждаться ситуация на нефтяном рынке и влиянию на нее налогового маневра в России.