Доверие к Белоруссии потеряно, — заявил первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов
Доверие к Белоруссии потеряно, Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен, — заявил первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Он, в частности, напомнил о санкционной продукции, которая идет в Россию через Белоруссию, а также подакцизные товары, также нелегально попадающие на российский рынок.
Сегодня в Москве президенты России и Белоруссии проводят переговоры. Как сообщает пресс-служба Кремля, будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов. Со своей стороны президент Лукашенко добавил, что будет обсуждаться ситуация на нефтяном рынке и влиянию на нее налогового маневра в России.
Комментарии36
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x_signal 25 декабря 2018 | 14:37
Похоже чёрная метка батьке...
kindman_a 25 декабря 2018 | 14:38
Антоша, доверия нет не к Белоруссии, а нет его к тебе, как первому вице-премьеру российского правительства, и к твоей шобле.
ajsenev 25 декабря 2018 | 14:39
Пошли в атаку в открытую. Не зря Батька неоднократно высказывался, что будут они драться за каждую пядь земли. Теперь решили душить экономически.
gordy 25 декабря 2018 | 14:47
"Не жана она мне боле,не жана..."?
archibald_dandy_esquire 25 декабря 2018 | 14:54
ajsenev:
то есть, теперь Силуанов занимается внешней политикой?
широко шагаете, Антон Херманович - шатны не порвите
tvitov66 25 декабря 2018 | 15:04
archibald_dandy_esquire: интересно, а какое доверие к Силуанову? Как бы ему самому дно не найти ... Улюкаев уже нашёл
kompricikos 25 декабря 2018 | 15:06
archibald_dandy_esquire: так САМ говорил про прорывы
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 14:45
Ну да: кто еще верит силуановым, путиным и т.п. сброду?
zapadnay 25 декабря 2018 | 15:09
kindman_a:
«Бесплатный сыр только в мышеловке». В нужный момент хозяин мышеловочку-то и прикроет.
boooben 25 декабря 2018 | 15:21
"Взамен" всё это время Путин получал возможность перед бараньим своим стадом строить иллюзию "собирателя земель" и "возрождателя ссср". Теперь не до жиру - иллюзии стали не по карману. Но уверен - хитрый Лукашенко найдет другого донора, денег-то небольшой стране нужно не много.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 25 декабря 2018 | 14:43
x_signal: чёрная метка батьке...
-
Лукашенко в отставку.
x_signal 25 декабря 2018 | 14:45
pretendent_2012: давно пора.
greeg1 25 декабря 2018 | 15:15
x_signal: Похоже страна будет отмечать Новый год без белоруских омаров, хамона, пармезана и популярных спиртных напитков.
mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 14:39
Если даже к Белоруссии доверие уже потеряно, то к кому же оно осталось?
К кээндээр, что ли?
tvitov66 25 декабря 2018 | 15:06
mikhail_spb_: надеюсь к этому надо отнестись с пониманием... как к повышению пенсионного возраста
b522 25 декабря 2018 | 14:39
Выходит, чтобы вас любили вы платите?А любовь такая называется продажной.
captaingeorge 25 декабря 2018 | 15:22
b522: Да, да! Как сказал один "классик", девушка с пониженной социальной ответственностью
viktorova 25 декабря 2018 | 14:42
//Доверие к Белоруссии потеряно, Москва больше не готова раздавать подарки в виде субсидий, не получая ничего взамен//
Прозрение пришло? Что-то долго думали... дебилы, бл...
stichirichi 25 декабря 2018 | 14:46
больно смелое заявления, Антон! "Папка" то заругает!;)
krs_sk 25 декабря 2018 | 14:51
Учения вежливых человеков в западном округе еще не начались?
kitaiss 25 декабря 2018 | 14:53
видимо мы накануне грандиозного шухера...интересно, а в ростове дачка готова для дрыща?
pravdatut 25 декабря 2018 | 14:53
Кремль использует тер. Белорусии в военных целях, для транзита товаров, газа и др. За это необходимо плотить!!
hiryrg 25 декабря 2018 | 14:53
Бедняжечко Батька. Игра в одни ворота...
kreamssdick 25 декабря 2018 | 14:54
Грыгорыч! Дави зеленых человечков если чё!
captaingeorge 25 декабря 2018 | 14:59
Т.е. внезапно и наконец выяснилось, что Москва раздавала подарки за просто так! Вау! И кто же этот транжир, который злоупотребил нашим доверием и разбазаривал налево и направо наше достояние? Привлечь к ответственности с полной компенсацией государству растранжиренного (искать в Панаме) и сослать на поселение куда-нибудь в Тыву...
ulagai 25 декабря 2018 | 14:59
Неужели появятся снова жидобиндеровцы?
shoorah 25 декабря 2018 | 15:29
ulagai: жидопартизаны. Или белобелорусы (по аналогии с белополяками и белофинами).
consts 25 декабря 2018 | 15:03
"Он, в частности, напомнил о санкционной продукции, которая идет в Россию через Белоруссию",
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Видимо власти РФ считают, что Беларуссия должна останавливать такие товары на своей границе. Другими словами автоматически присоединиться к российским антисанкциям, и любой другой дури, которая приходит в головы правителям РФ.
bobiksdoh 25 декабря 2018 | 15:09
Пора защищать русскоязычных в Белоруссии. Как там: Гомельнаш.
miketext 25 декабря 2018 | 15:17
Это пиз-ец, ребята. Третья часть марлезонского балета начинается. У этих бля-ей вообще нет другого потенциала - только прихват территорий. Если бы за этим шло повышение уровня жизни подданых, то это был бы гитлеровский вариант, а это вообще феодализм конченный. Жрать в регионах нечего, мрази последние. Мудаки на федканалах в открытую сравнивают уровень жизни в регионах с уровнем на Украине. Что дальше?! Молдова? КНДР? Лаос? Вы, сука, углеводородная держава, вам с Англией, Канадой, Норвегией, Германией, Японией сравниваться нужно...
solonko 25 декабря 2018 | 15:21
Ну, здесь всё просто, если белорусы не согласны лишиться независимости, полностью подчиняться московскому царю и влиться в империю, значит они - фашисты, нацисты, неонацисты и генетические русофобы. С полным набором соответствующих признаков. В общем, и их надо освобождать.
prof57 25 декабря 2018 | 15:22
А у граждан России нет ни малейшего доверия к российскому Правительству в целом и Силуанову с ДАМом в частности....
nikital 25 декабря 2018 | 15:24
так это что, теперь и белорусских креветок и семги не будет? айайай.
oleg_kievlyanin 25 декабря 2018 | 15:28
//, будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов. //
А дальше яйца не пускают.
pulalala 25 декабря 2018 | 15:30
Зозать за нефть.....
Заставят
zhav 25 декабря 2018 | 15:37
Ну что,похоже в Беларуссии найдут фашистов ,хунту и нацистов, И вот вам повод убивать бывший братский народ и аннексировать бывшие братские территории ,