Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров в связи со снижением цен на нефть, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, правительство держит под контролем эту тематику, а также добавил, что в Кремле в перспективе рассчитывают на определенную коррекцию цен с учетом договоренности о сокращении уровни добычи в рамках ОПЕК+.

Стоимость нефти марки Brent вчера вечером опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с августа прошлого года. Кроме того, рынки отреагировали на ситуацию с бюджетом США, который никак не может принять Конгресс.