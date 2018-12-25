Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров в связи со снижением цен на нефть
Кремль не видит повода для экстренных совещаний и международных переговоров в связи со снижением цен на нефть, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, правительство держит под контролем эту тематику, а также добавил, что в Кремле в перспективе рассчитывают на определенную коррекцию цен с учетом договоренности о сокращении уровни добычи в рамках ОПЕК+.
Стоимость нефти марки Brent вчера вечером опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с августа прошлого года. Кроме того, рынки отреагировали на ситуацию с бюджетом США, который никак не может принять Конгресс.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 14:37
Что там Кремль держит под контролем, цены на нефть?
allasc 25 декабря 2018 | 14:42
mikhail_spb_: огнеметы в росгвардии закуплены..... все под контролем
gordy 25 декабря 2018 | 14:56
Авось, само рассосётся?
tvitov66 25 декабря 2018 | 15:01
gordy: пурга сама не рассосётся, будет мести чуть потише
allasc 25 декабря 2018 | 15:04
gordy: если после огнеметов не рассосется, есть в конце концов ядерная кнопка..... как говориться нету тела нету дела..... в рай в рай в рай
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 15:00
Можно согласиться с Путиным: иногда Песков несет такую пургу...
jetsam 25 декабря 2018 | 14:40
в 2014 кремль то же не видел.
а непахан вообще сказал (тезисно)
"если нефть упадет ниже 80 - весь мир рухнет".
очки надо было дарить, а не часы....
captaingeorge 25 декабря 2018 | 14:51
* Легкость в мыслях необыкновенная!
* Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я.
* И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!
* Меня завтра же произведут сейчас в фельдмаршалы...
(Н.В. Гоголь "Ревизор")
pusto1 25 декабря 2018 | 14:56
так ведь никакого опекплюс нет. юэсэй скоро затопит всех ойлом
consts 25 декабря 2018 | 14:57
Конечно, нет повода. Ведь один хрен ничего не сделать.
trans 25 декабря 2018 | 14:58
Путинская шобла в любом случае будет в наваре, чего им беспокоиться.
vachek 25 декабря 2018 | 15:00
Падение доходов олигархов всегда можно компенсировать ограблением граждан.
bobiksdoh 25 декабря 2018 | 15:03
Гений Путена разрулит ситуацию.
greeg1 25 декабря 2018 | 15:04
Дима. Восток дело тонкое. Завтра у кого-нибудь нервы сдадут и посыпется твой ОПЕК+ как карточный домик. А так, да. Если компенсировать убытки от снижения нефти из своего кармана, то повода для беспокойства для бюджета страны действительно нет.
vanadium_v 25 декабря 2018 | 15:04
ааааааааааааааа......
либералам очередную кость бросили..........
цена на нефть растет - плохо, падает - еще хуже...
обгладывать и обсасывать на пару недель хватит.......
ulagai 25 декабря 2018 | 15:06
Письков может трлько навку свою под контролем держать,и всё.