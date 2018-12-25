Олимпийский чемпион Сочи по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Еще в начале октября Шипулин планировал возобновить выступления, а Союз биатлонистов России включил его в состав национальной команды на тренировочный сбор в Австрии. Однако в списке участников контрольных стартов сборной в финском Контиолахти Антона не оказалось. Президент СБР Владимир Драчёв отметил тогда, что спортсмену дают «спокойно готовиться» к январским этапам Кубка мира.

Однако сегодня Шипулин завил, что покидает большой спорт. По слова Антона, главной причиной такого решения стал не допуск к Олимпиаде Пхенчхане.

За 10 лет выступлений на этапах Кубка мира Шипулин 20 раз поднимался на высшую ступеньку пьедестал почета. В активе Антона 7 медалей чемпионатов мира и малый Хрустальный глобус в масс-стартах. На Олимпиаде в Ванкувере Шипулин выиграл бронзу в мужской эстафете, а спустя четыре года на Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в этой же дисциплине.

Последним стартом в карьере Шипулина станет Рождественская гонка, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.