Олимпийский чемпион Сочи по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
Еще в начале октября Шипулин планировал возобновить выступления, а Союз биатлонистов России включил его в состав национальной команды на тренировочный сбор в Австрии. Однако в списке участников контрольных стартов сборной в финском Контиолахти Антона не оказалось. Президент СБР Владимир Драчёв отметил тогда, что спортсмену дают «спокойно готовиться» к январским этапам Кубка мира.
Однако сегодня Шипулин завил, что покидает большой спорт. По слова Антона, главной причиной такого решения стал не допуск к Олимпиаде Пхенчхане.
За 10 лет выступлений на этапах Кубка мира Шипулин 20 раз поднимался на высшую ступеньку пьедестал почета. В активе Антона 7 медалей чемпионатов мира и малый Хрустальный глобус в масс-стартах. На Олимпиаде в Ванкувере Шипулин выиграл бронзу в мужской эстафете, а спустя четыре года на Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в этой же дисциплине.
Последним стартом в карьере Шипулина станет Рождественская гонка, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.
Комментарии2
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viktorova 25 декабря 2018 | 14:23
//главной причиной такого решения стал не допуск к Олимпиаде Пхенчхане.//
Вот чудак шипулин. На букву М.
Все вокруг виноваты, кроме российских спортивных чиновников, устроивших всю эту историю с допингом.
Власть использовала шипулина, скорее всего, пообещав пряник за публичное обвинение запада...
yralez 25 декабря 2018 | 14:37
Допинг и ненасытная жадность к баблу, перебежки за бабло в разные общества, шкурничество......вот чем прежде всего запомнился шипулин.
Особенно стыдно по сравнению с его сестрой --Кузьминой.
Но она не живет в РФ, поэтому и осталась порядочной спортсменкой и человеком.