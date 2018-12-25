Верховный суд разъяснил, какие средства не относятся к так называемой «шпионской технике» и их можно использовать без опасения стать фигурантом уголовного дела.

Технику, которую ФСБ считает шпионской, можно использовать для личной безопасности, решил Верховный суд. Речь идёт в том числе о скрытых камерах для охраны дома и имущества, системах наблюдения за ребёнком, GPS-трекерах для того, чтобы следить за животными. Высшая в России судебная инстанция не признала шпионской техникой телефоны, диктофоны и видеорегистраторы. В том случае, если их специально не доработали и не перепрограммировали для негласного получения информации, уточняется в постановлении. В противном случае их признают специальным техническим средством и накажут. Но и здесь есть исключение. Если человек купил модернизированную технику через интернет, но не знал об этом, ему не грозит уголовное преследование, решил суд. На ужесточение правил покупки президенту Путину пожаловались год назад на большой пресс-конференции. Глава страны узнал о фермере, который заказал в Китае GPS-трекер чтобы следить за своей коровой и в итоге стал фигурантом уголовного дела о незаконной покупке шпионских средств. Весной этого года дела фермера закрыли. Верховный суд сегодня также признал незаконным проникновением в жильё установку в квартире подслушивающих устройств или скрытых видеокамер. А ещё уголовным преступлением умышленное обнародование телефонных переговоров или переписки. Подчеркнув: ответственность наступит даже в том случае, если в сообщениях не было информации о личной или семейной тайне человека.

Генпрокуратура ранее заявляла, что до конца года представит Путину проект закона о декриминализации статьи об обороте так называемых «шпионских» устройств.