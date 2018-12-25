«Голос»: Во время выборов губернатора в Приморье выявлены многочисленные нарушения
Во время выборов губернатора в Приморье выявлены многочисленные нарушения. Об этом говорится в докладе движения «Голос», — рассказал «Эху Москвы» сопредседатель движения Григорий Мелканьянц.
Сегодня в ЦИКе сказали, что возможные нарушения не могли повлиять на результаты повторных выборов главы Приморья.
Комментарии6
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paron 25 декабря 2018 | 14:20
В этом никто и не сомневался ,даже зачистив всю поляну ,заасфальтировав её ,путинисты не украсть уже не в состоянии.
anemon 25 декабря 2018 | 14:25
Правильно, Эллочка! Выборы с неугодным кандидатом за такие же нарушения - просто отменили. А у нужного кандидата - нарушения не могут повлиять на результаты. Вот же гадина!
stichirichi 25 декабря 2018 | 14:26
- Да как так то!!!!!????? Не может быть!!!!! Вы фсе врёте!!!!!!! В РФ - честные демократические выборы! Вы что Памфиловой не верите!??? Президенту не верите!!!????
- Ясен пень, когда и где они у нас были без многочисленных нарушений?
....вот два ответа на данную новость и как обычно первый мы услышим, а со вторым согласимся.
alexeycapitan 25 декабря 2018 | 14:35
Все "нарушения" тщательно высосаны из пальца и задокументированы. Это удалось сделать благодаря новейшим технологиям высасывания прямо не выезжая из Москвы.
anemon 25 декабря 2018 | 14:52
alexeycapitan: На выборах в Приморье в качестве наблюдателей работали 23 представителя Голоса (на радио Свобода об этом сказал член политсовета ЕР Д. Орлов, у Вас нет причин не доверять ему. У меня есть, но в этом случае - поверила).
s_gitin 25 декабря 2018 | 14:37
"Сегодня в ЦИКе сказали, что возможные нарушения не могли повлиять на результаты повторных выборов главы Приморья".
Ну конечно, кто ж им даст-то повлиять? Не положено, чтобы влияли!