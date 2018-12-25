«Голос»: Во время выборов губернатора в Приморье выявлены многочисленные нарушения

Во время выборов губернатора в Приморье выявлены многочисленные нарушения. Об этом говорится в докладе движения «Голос», — рассказал «Эху Москвы» сопредседатель движения Григорий Мелканьянц.

Сегодня в ЦИКе сказали, что возможные нарушения не могли повлиять на результаты повторных выборов главы Приморья.