На Московской бирже зафиксировано значительное падение акций крупнейших российских компаний
Они дешевеют на 3-5% на фоне негатива с мировых торговых площадок, — говорят эксперты. В понедельник обвалились американские индексы. Существенное влияние на ситуацию оказывает и падение цен на нефть. Накануне она достигала чуть более 47 долларов за баррель.
Западные инвесторы опасаются, что глобального падения темпов экономического роста, которым будет отмечен следующий, 2019-й год.
Продолжающийся коллапс мировых цен на нефть свидетельствует об опасениях падения экономического роста в будущем году, пишет обозреватель сайта Си-Эн-Би-Си. На сегодняшний день по сравнению с 12-месячным пиком, отмеченным в начале октября, нефтяные цены упали на 37-40 процентов. Эксперты отмечают также страхи в среде мировых инвесторов, связанные с прогнозируемым падением спроса на «черное золото», в частности, касающиеся такого крупнейшего потребителя нефтепродуктов как Китай. Примерно половина крупнейших западных финансистов ожидает, что рецессия придется на второе полугодие 2019 года, утверждается в докладе, подготовленном аналитическим отделом Си-Эн-Би-Си. – В первом квартале нефтяной рынок все еще будет перенасыщен. С другой стороны, ряд оптимистически настроенных западных экспертов, в том числе из базирующегося в Париже Международного энергетического агентства и Информационно-энергетического агентства США, предсказывают, что мировое потребление нефти в будущем году вырастет дополнительно почти на полтора миллиона баррелей в сутки.
Аналитики на Западе уверены, что падение мировых цен на нефть будет временным явлением, ожидая их роста к концу следующего года.
Комментарии8
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post_v 25 декабря 2018 | 14:12
казалось бы, весь мир отдыхает и отмечает Рождество...
с чего бы вдруг московской бирже падать?
tvitov66 25 декабря 2018 | 14:30
post_v: если запретить табло котировок на ММВБ-РТС, то сразу все станет лучше - это я вам как краевед заявляю!
vezdehod1 25 декабря 2018 | 14:14
"Весело" россияне будут встречать Новый 2019 год - ухохочешься.
kottigr1 25 декабря 2018 | 14:29
vezdehod1: Необходимо отдельным Указом засекретить все результаты торгов на российских биржах и допускать туда только проверенных внутренними органами РФ людей, под подписку "О неразглашении"..
Так.. ПобедимЪ !
zhav 25 декабря 2018 | 14:16
Срочно нужна война,Величие россии оказалось под угрозой,,,,,
nitsahon 25 декабря 2018 | 14:19
под рецессией вообще-то понимают снижение ВВП в течение как минимум двух кварталов подряд. Пусть те, кто начал об этом вопить сейчас(по все возможным радио теле и прочим каналам) покажут, где ( в какой стране) они это видят и по каким признакам они это идентифицируют...
oneoretwo 25 декабря 2018 | 14:20
...на московских биржах надо убрать все ТАБЛО, чтобы не мешали плешивому с колен подниматься...
a_buvgrobu 25 декабря 2018 | 14:32
Очень хотелось бы узнать, а в связи с обвалом цен на нефть ценф на бензин снижаться будут ? У нас же рыночная экономика как бэ..