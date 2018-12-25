На Московской бирже зафиксировано значительное падение акций крупнейших российских компаний

Они дешевеют на 3-5% на фоне негатива с мировых торговых площадок, — говорят эксперты. В понедельник обвалились американские индексы. Существенное влияние на ситуацию оказывает и падение цен на нефть. Накануне она достигала чуть более 47 долларов за баррель.

Западные инвесторы опасаются, что глобального падения темпов экономического роста, которым будет отмечен следующий, 2019-й год.

Продолжающийся коллапс мировых цен на нефть свидетельствует об опасениях падения экономического роста в будущем году, пишет обозреватель сайта Си-Эн-Би-Си. На сегодняшний день по сравнению с 12-месячным пиком, отмеченным в начале октября, нефтяные цены упали на 37-40 процентов. Эксперты отмечают также страхи в среде мировых инвесторов, связанные с прогнозируемым падением спроса на «черное золото», в частности, касающиеся такого крупнейшего потребителя нефтепродуктов как Китай. Примерно половина крупнейших западных финансистов ожидает, что рецессия придется на второе полугодие 2019 года, утверждается в докладе, подготовленном аналитическим отделом Си-Эн-Би-Си. – В первом квартале нефтяной рынок все еще будет перенасыщен. С другой стороны, ряд оптимистически настроенных западных экспертов, в том числе из базирующегося в Париже Международного энергетического агентства и Информационно-энергетического агентства США, предсказывают, что мировое потребление нефти в будущем году вырастет дополнительно почти на полтора миллиона баррелей в сутки.

Аналитики на Западе уверены, что падение мировых цен на нефть будет временным явлением, ожидая их роста к концу следующего года.