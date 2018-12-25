В российском правительстве обвинили Белоруссию в невыполнении условий союзного договора

Министр финансов Антон Силуанов упрекнул Минск в периодическом нарушении таможенного режима. В результате в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями. В последнее время доверие потеряно, — признал Силуанов. Накануне Александр Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские. Сегодня он проведет переговоры в Кремле с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что для таких заявлений нет оснований.

Цены на газ остаются одной из главных проблем в отношении России и Белоруссии. В ходе предыдущей встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой.

Беспокойство Александра Лукашенко вызывают планы Кремля по поглощению Белоруссии, — сказал «Эху Москвы» политолог Кирилл Рогов.

По словам Рогова, отношения России и Белоруссии – один из центральных сюжетов для всего постсоветского пространства.

Не перестали ли отношения быть братскими? – этот вопрос на улицах Москвы прохожим задавала корреспондент «Эха».

Прохожие на улицах столицы единодушны во мнении, что россияне и белорусы исторически тесно связаны. И временная политическая напряженность между странами не должна влиять на отношения двух народов, считает историк Ирина Алексеевна.

У граждан России и Белоруссии слишком много общего, поэтому страны должны поддерживать отношения во что бы то ни стало, убежден житель Москвы Виктор.

Пенсионерка Наталья Владимировна была бы не против, если бы Россия и Белоруссия стали единым государством. Она считает, что объединение двух стран сделало бы их более весомыми игроками на международной арене.

Однако с этой точкой зрения согласны не все. Многие москвичи считают, что несмотря на близость культур, Россия и Белоруссия должны оставаться самостоятельными государствами и сохранить свою идентичность.

Большинство опрошенных уверены, что разногласия между Москвой и Минском – временные.