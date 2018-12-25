В российском правительстве обвинили Белоруссию в невыполнении условий союзного договора
Министр финансов Антон Силуанов упрекнул Минск в периодическом нарушении таможенного режима. В результате в Россию ввозят товары, находящиеся под санкциями. В последнее время доверие потеряно, — признал Силуанов. Накануне Александр Лукашенко отметил, что в Москве больше не воспринимают отношения с Белоруссией как братские. Сегодня он проведет переговоры в Кремле с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что для таких заявлений нет оснований.
Цены на газ остаются одной из главных проблем в отношении России и Белоруссии. В ходе предыдущей встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа слишком высокой.
Беспокойство Александра Лукашенко вызывают планы Кремля по поглощению Белоруссии, — сказал «Эху Москвы» политолог Кирилл Рогов.
По словам Рогова, отношения России и Белоруссии – один из центральных сюжетов для всего постсоветского пространства.
Не перестали ли отношения быть братскими? – этот вопрос на улицах Москвы прохожим задавала корреспондент «Эха».
Прохожие на улицах столицы единодушны во мнении, что россияне и белорусы исторически тесно связаны. И временная политическая напряженность между странами не должна влиять на отношения двух народов, считает историк Ирина Алексеевна.
У граждан России и Белоруссии слишком много общего, поэтому страны должны поддерживать отношения во что бы то ни стало, убежден житель Москвы Виктор.
Пенсионерка Наталья Владимировна была бы не против, если бы Россия и Белоруссия стали единым государством. Она считает, что объединение двух стран сделало бы их более весомыми игроками на международной арене.
Однако с этой точкой зрения согласны не все. Многие москвичи считают, что несмотря на близость культур, Россия и Белоруссия должны оставаться самостоятельными государствами и сохранить свою идентичность.
Большинство опрошенных уверены, что разногласия между Москвой и Минском – временные.
Комментарии14
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ymnikymnik 25 декабря 2018 | 14:10
Белорусы готовтец к войне с русскими.
tvitov66 25 декабря 2018 | 14:32
ymnikymnik: Минскнаш?!? Вова - введи чтоныть уже наконец!
vezdehod1 25 декабря 2018 | 14:12
Есть все шансы, что в 2019 году Белоруссия отвалит от России в сторону Запада.
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 14:16
Вполне возможный вариант- хотя путь и будет долгим и непростым. Когда бы Россия наконец занялась бы собственной европеизацией!
mulltipulti 25 декабря 2018 | 14:15
По словам Президента, у белорусов сегодня нет желания брать в руки оружие. «Но в мире должны знать, что и сегодня мы готовы защитить свою землю, свои семьи, свою независимость. Повышению обороноспособности государства и дальше мы будем уделять первостепенное внимание, — подчеркнул глава государства. — Порох надо держать сухим, это не я придумал, и не мы с вами. Это аксиома, наша история, наши уроки и ошибки. Мы постоянно будем совершенствовать наши навыки и умения защищать Отечество»
y3emen1 25 декабря 2018 | 14:15
вова! вводи войска! твоего министра забижают!
a_buvgrobu 25 декабря 2018 | 14:22
Сейчас картофельный барон обидится и напишет книжку "Белоруссия не Россия" а потом прочтёт стих "никогда мы не будем братьями" верней будем, но только за кредиты и халявные нефтепродукты.
len56 25 декабря 2018 | 14:29
На Минск!
creta 25 декабря 2018 | 14:30
Пора батьке хвост-то прижать. Хохлы, расскажите бульбашам, что с Россией шутки плохи; вам, козлам бандеровским, это хорошо известно.
pravdatut 25 декабря 2018 | 14:38
creta: Белорусы, держитесь, эта ОПГ накроется медным тазом.
alex_sionist 25 декабря 2018 | 14:32
Когда белорусы превратятся в кровавых бульбашей?
yralez 25 декабря 2018 | 14:33
Ишь ты......продолжают кормить расеян.
Какие же это братья ?.....кремлевской банде.
sergirusso 25 декабря 2018 | 14:35
Лука, либо будь губернатором в Биробиджане, либо слезь с шеи рашкинской.
pravdatut 25 декабря 2018 | 14:40
Лукашенко необходимо возвратиться к Белоруському флагу!