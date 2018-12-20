Доклад «Голоса» о нарушениях на выборах в Приморье будет проанализирован в ЦИК – Песков

Доклад «Голоса» о нарушениях на выборах в Приморье будет проанализирован в Центризбиркоме. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается доклада «Голоса», пока мы не имели возможности с ним ознакомиться. Но главное, что этот доклад наверняка будет проанализирован в Центризбиркоме, потому что это наиболее компетентное в плане выборов ведомство», — сказал он.

При этом Песков обратил внимание на то, что сразу же после выборов «Голосом» также озвучивались претензии по голосованию в Приморье. «Беглый анализ показал, что там содержались претензии в отношении избирательных участков, которые не существовали де-факто и которые не работали на этих выборах; и другие данные, которые абсолютно не коррелировались с действительностью», — подчеркнул он.

Вместе с тем, как считает Песков, у «Голоса» было время, чтобы скорректировать свои жалобы".

Он также добавил, что движение может обратиться в суд. «В целом, помимо докладов нашим законодательством предусмотрено и определено действие юридического характера в правовом поле, где в судебном порядке оспариваются результаты выборов на том или ином участке», — заключил Песков.