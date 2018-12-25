Почти пятьдесят рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах из-за снегопада
Почти пятьдесят рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах из-за снегопада, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерские службы. По данным сервиса Яндекс.Расписание, больше всего рейсов задержано в Шереметьево – 22.
Комментарии1
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neon999 25 декабря 2018 | 13:59
Смотря на сколько задержаны и как обошлись с теми кому отменили рейсы.
Вот про это надо было написать.