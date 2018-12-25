Телецентр Останкино хочет через суд взыскать с Первого канала почти 164 миллиона рублей, — сообщает Коммерсант со ссылкой на информированный источник. Собеседник издания уточнил, что «Первый» должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Источник утверждает, что общая задолженность «Первого» и его подрядчиков перед Останкино превышает 1 миллиард рублей.