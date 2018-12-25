Телецентр Останкино хочет через суд взыскать с Первого канала почти 164 миллиона рублей
Телецентр Останкино хочет через суд взыскать с Первого канала почти 164 миллиона рублей, — сообщает Коммерсант со ссылкой на информированный источник. Собеседник издания уточнил, что «Первый» должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Источник утверждает, что общая задолженность «Первого» и его подрядчиков перед Останкино превышает 1 миллиард рублей.
Комментарии8
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sirwalterscott 25 декабря 2018 | 13:41
Конец Геббельс ТВ!
polsan 25 декабря 2018 | 13:44
sirwalterscott: им всё спишут, они не зря хлеб ведь едят! )
kottigr1 25 декабря 2018 | 13:45
sirwalterscott: Что-то рано докатились неплатежи до рупоров путинской пропаганды.. Хотя.. Надо же ещё выплатить дань Чечне, а это гораздо важнее..
vinny_pooh_mertv_a_ya_eshe_net 25 декабря 2018 | 13:55
кусала (скажем так) жаба гадюку...
danko_wudra 25 декабря 2018 | 13:42
Где бабка данко1 спец по телеканалам?
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 13:53
danko_wudra: ...где, где! - секиль теребит на горшке перед совокуплением с очередным клиентом.
stoik68 25 декабря 2018 | 13:53
Не слабо... может это с предстоящей цифровизацией тв?
vanhalen 25 декабря 2018 | 13:57
всё бабло в скрепы вложили...