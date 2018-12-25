Мэр города Клинцы пообещал полностью компенсировать затраты на поездку детей чиновников в Турцию из личных средств

Мэр города Клинцы в Брянской области Олег Шкуратов пообещал полностью компенсировать затраты на поездку детей чиновников в Турцию из личных средств. Это порядка 450 тысяч рублей, — сообщает ТАСС. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал действия Шкуратова некорректными и снова пообещал принять меры в отношении участников этого скандала.