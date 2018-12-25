Мэр города Клинцы пообещал полностью компенсировать затраты на поездку детей чиновников в Турцию из личных средств
Мэр города Клинцы в Брянской области Олег Шкуратов пообещал полностью компенсировать затраты на поездку детей чиновников в Турцию из личных средств. Это порядка 450 тысяч рублей, — сообщает ТАСС. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал действия Шкуратова некорректными и снова пообещал принять меры в отношении участников этого скандала.
Комментарии7
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ansh 25 декабря 2018 | 13:43
Да как же так? А кто быковал, что никаких нарушений нет?
lenin3 25 декабря 2018 | 13:58
ansh: но дети-то-инвалиды,в итоге,в Турцию не съездили.А 450тыр упырь компенсирует взятками...
kottigr1 25 декабря 2018 | 14:01
lenin3: Самое интересное, в этой истории и то что путинские чинуши и их детишки съездили отдохнуть на деньги полученные от "Иностранных агентов" из страны НАТО..
polsan 25 декабря 2018 | 13:46
Шкуратов должен уйти в отставку!
yevlaxli 25 декабря 2018 | 13:47
"Глава Клинцов отметил, что за год на отдых в турецкий город Демре, расположенный в провинции Анталье, планируют отправить несколько групп. "Также у нас в городе живут несколько десятков детей-инвалидов, для которых мы позднее разработаем специальную программу оздоровления", - добавил он. По словам Шкуратова, туристические поездки детей будут включать в себя также экскурсионную программу." "Клинцы - город, входящий в состав территорий, подвергшихся в 1986 году заражению радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. По словам Шкуратова, все родившиеся на загрязненных территориях дети по медицинским показателям должны ежегодно выезжать на отдых. Поездки в Турцию оплатят из средств фонда." -это с официального сайта фонда.
idaforever 25 декабря 2018 | 13:54
главное - ПООБЕЩАЛ!
и когда?
mikhailisayev 25 декабря 2018 | 13:57
Хоть бы договорились как врать, а то руководитель Фонда сказала, что поездка за счёт приглашающей стоооны...