Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
В последний раз он выйдет на старт 29 декабря на рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Шипулин – чемпион зимней олимпиады в Сочи и чемпион мира по биатлону 2017-го года. Биатлонист фигурировал в числе подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону в Австрии год назад. Шипулин отрицает, что употреблял запрещенные препараты.
Комментарии3
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kitaiss 25 декабря 2018 | 13:44
что и требовалось доказать...
djuga 25 декабря 2018 | 13:48
kitaiss: что и требовалось доказать...
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Да, его уход выглядит странно. Хоть и поговаривают про проблемы с сердцем - но у какого профессионального спортсмена их нет? Жаль, не добегал своё.
Очередное спасибо Мутко.
slava5936 25 декабря 2018 | 13:47
Вместо того, чтобы доказать, что ты - чистый спортсмен, распустил сопли и сбежал от своих проблем, ошибок и нарушений. Теперь, к Шипулину вопросов нет, всё ясно...