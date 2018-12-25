Акции крупнейших российских компаний на торгах Московской биржи снижаются в среднем на 3-5%
Это происходит на фоне падения цен на нефть. Накануне Brent опустилась ниже 51 доллара – впервые с августа прошлого года.
Западные биржи сегодня закрыты из-за Рождества.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alex_0049 25 декабря 2018 | 13:43
Провокация...? ... или экономисты понимают что скоро в расчёта перейдут на золото..... .. Тогда падение доллара в 10 раз неизбежно.......