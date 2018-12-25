Центризбирком проверит информацию движения в защиту прав избирателей «Голос», — заявил «Интерфаксу» зампред ЦИКа Николай Булаев. В то же время он уверен, что возможные нарушения не могли повлиять на результаты повторных выборов главы Приморья. «Голос» потребовал отмены результатов выборов на 47 из 80 участков во Владивостоке, оборудованных электронными урнами из-за скоординированных фальсификаций. Выборы губернатора Приморья выиграл Олег Кожемяко. Он с сентября руководит краем как временно исполняющий обязанности главы региона.