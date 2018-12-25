Центризбирком проверит информацию движения в защиту прав избирателей «Голос»
Центризбирком проверит информацию движения в защиту прав избирателей «Голос», — заявил «Интерфаксу» зампред ЦИКа Николай Булаев. В то же время он уверен, что возможные нарушения не могли повлиять на результаты повторных выборов главы Приморья. «Голос» потребовал отмены результатов выборов на 47 из 80 участков во Владивостоке, оборудованных электронными урнами из-за скоординированных фальсификаций. Выборы губернатора Приморья выиграл Олег Кожемяко. Он с сентября руководит краем как временно исполняющий обязанности главы региона.
Комментарии3
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platonnekafrin 25 декабря 2018 | 13:47
"Вокруг одни лишь идиоты" - убеждал себя один идиот. И, надо же, смог убедить - "Проверю, но уверен."
kottigr1 25 декабря 2018 | 13:48
platonnekafrin: А сколько уже было посажено путинских фальсификаторов из путинского ЦИ(р)Ка за это ?
https://www.youtube.com/watch?v=bkaXFyQBCyA
kottigr1 25 декабря 2018 | 13:59
https://www.youtube.com/watch?v=JOouJtZq6Qo
https://www.youtube.com/watch?v=GxQjYTMMkus
https://www.objectiv.tv/objectively/2018/03/19/falsifikatsii-vbrosy-karuseli-podkup-izbiratelej-kak-putin-pobedil-na-vyborah-prezidenta-rf/
https://www.youtube.com/watch?v=JbFYFGbvsds
Подобных доказательств тысячи..
Путинские выборы - это сплошная фальсификация для придания убедительности липовым, написанным заранее в Кремле итоговым цифрам..