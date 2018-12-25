Чечня получит из федерального бюджета более 180 миллиардов рублей на реализацию региональных проектов

Деньги будут поступать в республику в течение 5 лет, — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в ВКонтакте. По его словам, деньги выделены по поручению премьер-министра Медведева. Ранее Кадыров жаловался на сокращение государственной поддержки региона.