Чечня получит из федерального бюджета более 180 миллиардов рублей на реализацию региональных проектов
Деньги будут поступать в республику в течение 5 лет, — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в ВКонтакте. По его словам, деньги выделены по поручению премьер-министра Медведева. Ранее Кадыров жаловался на сокращение государственной поддержки региона.
Комментарии18
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dr_nemos 25 декабря 2018 | 13:39
а Россия пусть хоть загнется...вот что это, как не дань.
luger_max_otto 25 декабря 2018 | 13:41
Не слабо Аллах дает дани от имени чекистской сволочи!
gregor 25 декабря 2018 | 13:40
Раньше это называлось контрибуцией .
gvs 25 декабря 2018 | 13:48
gregor: Еще раньше это называлось ДАНЬ )))
platonnekafrin 25 декабря 2018 | 13:43
"В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого Медведев пытался ужалить врага. Рамзан вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины". ( в рассказе про стулья сменились персонажи)
ac_dc 25 декабря 2018 | 13:43
Выпросил таки...
ts 25 декабря 2018 | 13:47
ac_dc: Вы думаете, что он просит? А не требует?
polikarpich 25 декабря 2018 | 13:48
ac_dc: Ну, теперь заводов и фабрик сколько понастрои-и-ит!!!!
:-))))))))
ulagai 25 декабря 2018 | 13:47
Дань по рассписанию.А то как золотить Порше?
olenenok_zed 25 декабря 2018 | 13:49
Будет хорошо, если до Чечни дойдет хотя бы 1/10 от суммы.
а то осядет сумма в карманах путинских чино...воров
timbuktu 25 декабря 2018 | 14:00
olenenok_zed: не боись: чечня не вологда - до неё дойдёт даже больше,чем озвучено
oleg_andreevich 25 декабря 2018 | 13:50
Значит Медведев не увидит моих налогов. По Конституции я имею право не платить. Я, как часть народа, осуществляю власть непосредственно, без правительства.
zukero_ 25 декабря 2018 | 13:50
Улус Золотой орды, как и 800 лет назад платит дань.....
kochar 25 декабря 2018 | 13:52
Выпросил таки горец.
Молодец.Уметь надо.
Целые регионы годами просят аж на коленях деньги на мост и ноль внимания и только презрение.
А тут на тебе и на блюдечке.
Всё намного проще.Его величество "СТРАХ".
"Страх всегда был и будет самым верным средством обмана и порабощения людей."
П. Гольбах
rihard 25 декабря 2018 | 13:52
Нализал.
consts 25 декабря 2018 | 13:52
Из федерального бюджета? А раньше, по словам Кадырова, деньги давал Аллах...
К чему бы это?
askol2016 25 декабря 2018 | 13:53
Ну вот, димон говорил денег нет. Как кинжал к горлу приставили, сразу нашлись...
timbuktu 25 декабря 2018 | 13:58
соседнее ставрополье скрючилось от зависти