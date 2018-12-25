Районный суд в Брянской области отказал в условно-досрочном освобождении организатору убийства Галины Старовойтовой

Против удовлетворения ходатайства выступила администрация исправительной колонии. Она утверждает, что Юрий Колчин имеет 25 взысканий, характеризуется отрицательно, на путь исправления не встал. Колчин в 2005-ом году был приговорен к 20 годам лишения свободы. С учетом ареста он уже провел в заключении 16 лет.