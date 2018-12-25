Прокуратура попросила посадить петербуржца на 3 года в тюрьму за размещение оскорбительных картинок в интернете
Он сам утверждает, что всего лишь пошутил над другом.
Знакомые давно уже помирились, тот человек над которым пошутил ныне подсудимый Владимир Рязанцев не имеет к нему претензий. Тем не менее прокурор на суде попросил посадить рязанцева на 3 года в тюрьму. Дело в том, что 4 года назад молодой человек посмеялся над своим другом, который придерживается правых взглядов. он назвал его антифашистом, который призывает к триумфу сионизма. Друзья, посмеялись и забыли, но сотружница петердургского центра по борьбе с экстремизмом Анастасия Фроловская обратила внимание на этот пост спустя несколько лет после его публикации. Эксперты нашли в словах экстремизм, цитирую «лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку «антифашисты». силовики возбудили уголовное дело. Защита просит отменить уголовное дело.
Ранее совет федерации одобрил декриминализацию статьи о лайках и репостах, но Владимира Рязанцева судят по другой статье, поэтому эти изменения его не затронут.
Комментарии10
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vasyakirin 25 декабря 2018 | 13:16
дикость, за картинки, жесты, слова, не стандартное поведение уголовное наказание!
От чего такое не соответствие степени тяжести содеянного и наказания?
Ну максимум общественное порицание, и если обиженный захочет публичное извинение!
pavelgen Павел Гендельман 25 декабря 2018 | 13:17
Уважаемые господа! Чему удивляемся? "Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью"!
С уважением.
Павел
vanadium_v 25 декабря 2018 | 13:17
.....Друзья, посмеялись и забыли, но сотруЖница петерДургского центра по борьбе с экстремизмом......
набрали редакторов по объявлению?
sisyin_gandonich 25 декабря 2018 | 13:44
vanadium_v: ... ну что вы так! На эхе работают самые грамотные и умные в России журналисты и редакторы, но они .... таджики!
polikarpich 25 декабря 2018 | 13:59
vanadium_v: Фсё? Больше никаких мыслёв нету по поводу?
bamashka 25 декабря 2018 | 13:18
Ну, это обвинение уже может конкурировать с обвинениями времён сталинских "троек".
kottigr1 25 декабря 2018 | 13:18
Всех не пересажают.. Уже даже на форумах каких нибудь огородников или рыбаков путинистов иначе как пидо...ами народ и не называет.. Народ посадить сложно..
ed10075 25 декабря 2018 | 13:31
Птенцы Чайки очень много ухи ели. Чувство реальности им давно уже не знакомо.
neon999 25 декабря 2018 | 13:43
Пишут вот ведь как резвятся упыри, а потом как ни в чем не бывало будут эту мафию называть государством, говорить о Суде и Правоохранителях с придыханием.
Ни логики ни совести у журналистов.
gregor 25 декабря 2018 | 13:46
И как называть большинство страны , которое одобрямс этот маразм ?
Какое IQ должно быть , чтобы одобрямс этот идиотизм и посмешище ?
Хотя ....... чему удивляться .... там где нет ни дорог ,ни друзей ,другого ожидать нет смысла . Никакого чувства собственного достоинства .
Мрак .