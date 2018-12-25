Прокуратура попросила посадить петербуржца на 3 года в тюрьму за размещение оскорбительных картинок в интернете

Он сам утверждает, что всего лишь пошутил над другом.

Знакомые давно уже помирились, тот человек над которым пошутил ныне подсудимый Владимир Рязанцев не имеет к нему претензий. Тем не менее прокурор на суде попросил посадить рязанцева на 3 года в тюрьму. Дело в том, что 4 года назад молодой человек посмеялся над своим другом, который придерживается правых взглядов. он назвал его антифашистом, который призывает к триумфу сионизма. Друзья, посмеялись и забыли, но сотружница петердургского центра по борьбе с экстремизмом Анастасия Фроловская обратила внимание на этот пост спустя несколько лет после его публикации. Эксперты нашли в словах экстремизм, цитирую «лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку «антифашисты». силовики возбудили уголовное дело. Защита просит отменить уголовное дело.

Ранее совет федерации одобрил декриминализацию статьи о лайках и репостах, но Владимира Рязанцева судят по другой статье, поэтому эти изменения его не затронут.