Мэр города Клинцы Олег Шкуратов пообещал компенсировать затраты на поездку в Турцию детей местных чиновников

Отправляли их туда на средства благотворительного фонда.

Олег Шкуратов заявил о готовности лично выплатить все потраченные деньги, чтобы прекратилась «травля детей в СМИ». По словам мэра города Клинцы, он также был в составе делегации, но ездил в Турцию за собственные средства. Обещание Шкуратов дал после критики со стороны губернатора Брянской области Александра Богомаза. Глава региона считает неправильным, что дочь руководителя города получила право поехать за границу бесплатно. Губернатор подчеркнул, что многие чиновники воспринимают должности, как привилегию, а на самом деле, — это трудная работа, которую необходимо делать добросовестно и быть примером для всех окружающих. Весной 50 детей из города Клинцы отдыхали в Турции. Поездку оплатил благотворительный фонд имени Андрея Карлова, убитого посла России в Турции. Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что в состав группы вошли дети чиновников местной администрации, в том числе дочь мэра.

Чиновница, ответственная за отбор детей для поездки, уволилась.