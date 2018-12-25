Мэр города Клинцы Олег Шкуратов пообещал компенсировать затраты на поездку в Турцию детей местных чиновников
Отправляли их туда на средства благотворительного фонда.
Олег Шкуратов заявил о готовности лично выплатить все потраченные деньги, чтобы прекратилась «травля детей в СМИ». По словам мэра города Клинцы, он также был в составе делегации, но ездил в Турцию за собственные средства. Обещание Шкуратов дал после критики со стороны губернатора Брянской области Александра Богомаза. Глава региона считает неправильным, что дочь руководителя города получила право поехать за границу бесплатно. Губернатор подчеркнул, что многие чиновники воспринимают должности, как привилегию, а на самом деле, — это трудная работа, которую необходимо делать добросовестно и быть примером для всех окружающих. Весной 50 детей из города Клинцы отдыхали в Турции. Поездку оплатил благотворительный фонд имени Андрея Карлова, убитого посла России в Турции. Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что в состав группы вошли дети чиновников местной администрации, в том числе дочь мэра.
Чиновница, ответственная за отбор детей для поездки, уволилась.
Комментарии21
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gvs 25 декабря 2018 | 13:09
Черного кобеля не отмоешь добела ))))
ignachio 25 декабря 2018 | 13:17
Карлова вчера заявляла, что поездка была за счет Турции. Кому Шкуратов собирается возвращать деньги? Или ... "Отдам ... половину ... потом..."
bugbugbug 25 декабря 2018 | 13:21
Да и вообще, что вдруг так позиция поменялась, разве "дети чиновников - это не дети города Клинцы"?
post_v 25 декабря 2018 | 13:22
ignachio:
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"обещать – не значит жениться" ©
"я тебя потом поцелую… если захочешь" ©
но поездка "сирот" - это ведь далеко не все, чем известен Шкуратов
мэр Шкуратов заключил договор с директором ООО Клинцы-ТВ господином Шкуратовым (то есть сам с собой) на 799 000 рублей из местного бюджета "за освещение деятельности местного совета депутатов" в период, когда весь совет на два месяца уходит в отпуск...
эти деньги он тоже в бюджет города вернет?
mikhail_spb_ 25 декабря 2018 | 13:09
Забавно: вместо детей из нищих семей за границу поехали не только детишки чиновничков и начальничков, но и их родители?
neyexo 25 декабря 2018 | 13:10
Наказать надо и каждого чиновника, который согласился на поездку своего ребенка, за то, что не взял отвод.
danko1 25 декабря 2018 | 13:11
А вдова Карлова врала вчера, что поездка турецкой стороной оплачивалась.
Да и сам этот фонд под руководством тестя Пескова проверить надо было бы. Сомнительно, что они вообще деньги на больных детей тратили, а не на себя.
kottigr1 25 декабря 2018 | 13:24
danko1: А вдова Карлова врала вчера, что поездка турецкой стороной оплачивалась.
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Получается, что чиновники получили материальные блага, в виде отдыха, из рук "Иностранного агента" ?
Может быть и были завербованы.. ?
neyexo 25 декабря 2018 | 13:12
Я понимаю, что чиновники богатые - но не дураки.
Компенсируют, и выпишут себе премию побольше.
ulba2008 25 декабря 2018 | 13:15
после драки - кулаками не машут!
croaker 25 декабря 2018 | 13:24
Разумеется,за счёт городского бюджета. Не свои же он будет вкладывать!
polsan 25 декабря 2018 | 13:27
Он должен вернуть все деньги и уйти в отставку!
ed10075 25 декабря 2018 | 13:28
Ни стыда, ни совести, ни чести у чиновного отребья.
Регулярно поучая народ, как надо жить, сами уподобились крысам.
murad_manapov 25 декабря 2018 | 13:28
\\\\Олег Шкуратов пообещал компенсировать затраты \\\
шкурные интересы.
dr_nemos 25 декабря 2018 | 13:35
А может быть за свой счет отправить нуждающихся детей на отдых в турцию?
uralruss 25 декабря 2018 | 13:36
Из бюджета города, соответственно.
neon999 25 декабря 2018 | 13:38
Молодцы, засветили какого-то упыря из многих тысяч. Эху Москвы - плюс одно очко.
hangman19 25 декабря 2018 | 13:38
Не детей травят, а вас, чиновников наглых и бессовестных.
catlung Евгений Звягин 25 декабря 2018 | 13:39
странная процедура. А моральный ущерб, нанесенный фонду за нецелевое использование средств. Что то очень беззвучны организаторы фонда.
consts 25 декабря 2018 | 13:42
Ключевое слово - "пообещал".
zhrv 25 декабря 2018 | 13:44
- "чтобы прекратилась «травля детей в СМИ»"
Это он то ребенок? И в каких же СМИ его травят, бедненького?