На Московской бирже зафиксировано значительное падение акций крупнейших российских компаний
Они дешевеют на 3-5% на фоне негатива с мировых торговых площадок, — говорят эксперты. В понедельник обвалились американские индексы. Существенное влияние на ситуацию оказывает и падение цен на нефть. Накануне она достигала чуть более 47 долларов за баррель.
Комментарии6
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plank1957 25 декабря 2018 | 13:14
Началось обрушение, скоро побегут крысы.
vanadium_v 25 декабря 2018 | 13:20
Налетай, пока подешевело,
а то потом подорожает.............
satttana_perrrrkele 25 декабря 2018 | 13:28
американские индексы обвалились! (2%)
российские индексы понизились (3-5%)
Америка получила по зубам! Нам над ней смешно!! Такпобедим!!!
jetsam 25 декабря 2018 | 13:34
непахан-нецарь-вошьдь назвал 0.5% роста
(росстат, скорее всего, тут наврал - падение должно быть)
"небывалым ростом"...
так что "Они дешевеют на 3-5%" надо бы называть своим именем
"катастрофическое обрушение"...
neon999 25 декабря 2018 | 13:34
«Крупнейшие компании», - это где пасутся всякие упыри из кооператива Озеро, кормушка для гэбни ? Ну и пусть число их миллиардов слегка уменьшится !
consts 25 декабря 2018 | 13:40
Это уже прорыв?