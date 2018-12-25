На Московской бирже зафиксировано значительное падение акций крупнейших российских компаний

Они дешевеют на 3-5% на фоне негатива с мировых торговых площадок, — говорят эксперты. В понедельник обвалились американские индексы. Существенное влияние на ситуацию оказывает и падение цен на нефть. Накануне она достигала чуть более 47 долларов за баррель.